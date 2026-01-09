R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S t a s u s c i t a n d o c r e s c e n t e p r e o c c u p a z i o n e n e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e l a r e c e n t e r e v i s i o n e d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i s u l c a l e n d a r i o v a c c i n a l e i n f a n t i l e n e g l i S t a t i U n i t i , a m p i a m e n t e r i p r e s a a n c h e d a i m e d i a i t a l i a n i . I n b a s e a l l e n u o v e i n d i c a z i o n i , a l c u n e v a c c i n a z i o n i n o n s o n o p i ù r a c c o m a n d a t e d i r o u t i n e p e r t u t t i i b a m b i n i , m a v e n g o n o p r o p o s t e s o l o i n m o d o s e l e t t i v o o a t t r a v e r s o u n a d e c i s i o n e c o n d i v i s a t r a m e d i c o e f a m i g l i a . I n q u e s t o n u o v o s c e n a r i o , v a c c i n i c o m e q u e l l i c o n t r o i n f l u e n z a , e p a t i t e A e B , r o t a v i r u s , m e n i n g o c o c c o e C o v i d - 1 9 n o n r i e n t r a n o p i ù t r a l e r a c c o m a n d a z i o n i u n i v e r s a l i , p u r r e s t a n d o d i s p o n i b i l i . R e s t a n o i n v e c e p i e n a m e n t e r a c c o m a n d a t e p e r t u t t a l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a l e v a c c i n a z i o n i c o n t r o m o r b i l l o , p a r o t i t e e r o s o l i a , p o l i o m i e l i t e , v a r i c e l l a , H p v e a l t r e m a l a t t i e p r e v e n i b i l i . L e m o d i f i c h e f a n n o p a r t e d i u n a p i ù a m p i a r e v i s i o n e d e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e s t a t u n i t e n s i i n t e m a d i v a c c i n a z i o n i p e d i a t r i c h e , a v v i a t a d a l l ’ a t t u a l e l e a d e r s h i p d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a S a l u t e , g u i d a t a d a l S e g r e t a r i o R o b e r t F . K e n n e d y . D i f r o n t e a q u e s t i s v i l u p p i , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) e t u t t e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e p e d i a t r i c h e a f f i l i a t e ( A i e o p , R e u m a p e d , S i a i p , S i c u p p , S i e d p , S i g e n p , S i m e u p , S i m g e p e d , S i m p , S i n , S i n e p e , S i n p , S i n u p e , S i p o , S i p p s , S i r p , S i t i p ) c o n d i v i d o n o l e f o r t i p r e o c c u p a z i o n i g i à e s p r e s s e d a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e . S e c o n d o i p e d i a t r i i t a l i a n i - r i p o r t a u n a n o t a - " u n a r i d u z i o n e d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i v a c c i n a l i , n o n s u p p o r t a t a d a n u o v e e s o l i d e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , r i s c h i a d i d e t e r m i n a r e a u n c a l o d e l l e c o p e r t u r e e a u m e n t a r e l a c i r c o l a z i o n e d i m a l a t t i e p r e v e n i b i l i e a l i m e n t a r e u n c l i m a d i s f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e i v a c c i n i " , g e n e r a n d o " c o n f u s i o n e t r a l e f a m i g l i e a n c h e a l d i f u o r i d e l c o n t e s t o i n c u i t a l i d e c i s i o n i s o n o s t a t e a d o t t a t e . B a s t i p e n s a r e c h e t r a l e v a c c i n a z i o n i o g g e t t o d i r e v i s i o n e r i e n t r a a n c h e q u e l l a c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o , r e s p o n s a b i l e d i m e n i n g i t e e d i f o r m e i n v a s i v e , e n t r a m b e a r a p i d a e v o l u z i o n e e p o t e n z i a l m e n t e f a t a l i " . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e p e d i a t r i c h e r i c o r d a n o c h e l e " v a c c i n a z i o n i s o n o u n o d e g l i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i d i p r e v e n z i o n e i n e t à p e d i a t r i c a . G r a z i e a i p r o g r a m m i v a c c i n a l i , n e g l i u l t i m i d e c e n n i , è s t a t o p o s s i b i l e r i d u r r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a m o r t a l i t à e l e g r a v i c o m p l i c a n z e d i m o l t e m a l a t t i e i n f e t t i v e . S e c o n d o l ’ O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i n e l l a n o t a - n e g l i u l t i m i c i n q u a n t ’ a n n i i v a c c i n i h a n n o s a l v a t o c i r c a 1 5 4 m i l i o n i d i v i t e e c o n t r i b u i t o a u n a r i d u z i o n e d i c i r c a i l 4 0 % d e l l a m o r t a l i t à i n f a n t i l e a l i v e l l o g l o b a l e . N e l l o s t e s s o p e r i o d o , i n m e d i a , o g n i m i n u t o s e i p e r s o n e s o n o s t a t e s a l v a t e g r a z i e a u n v a c c i n o " . I p e d i a t r i i t a l i a n i r i b a d i s c o n o q u i n d i l ’ i m p o r t a n z a d i " m a n t e n e r e e l e v a t e l e c o p e r t u r e v a c c i n a l i " e d i b a s a r e l e r a c c o m a n d a z i o n i " s u p r o v e s c i e n t i f i c h e s o l i d e e c o n d i v i s e " . A i g e n i t o r i v i e n e r a c c o m a n d a t o d i " a f f i d a r s i c o n f i d u c i a a l p r o p r i o p e d i a t r a p e r r i c e v e r e i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e e a g g i o r n a t e . L a c u l t u r a v a c c i n a l e f o n d a t a s u l l a s c i e n z a , s u l l a r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a e s u l l a f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e r e s t a u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r p r o t e g g e r e l a s a l u t e d e i b a m b i n i e d e l l ’ i n t e r a c o m u n i t à " .