R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - W a l t e r V e r i n i e A n d r e a D e M a r i a d e l P d h a n n o p r o m o s s o i n s i e m e a M a r c o P e l l e g r i n i d i M 5 S , I l a r i a C u c c h i d i A v s , M a r c o L o m b a r d o d i A z i o n e e I v a n S c a l f a r o t t o d i I v u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a " r a c c o g l i e n d o l ' a p p e l l o d e l l ' A s s o c i a z i o n e F a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e d i U s t i c a " . U n a c o n f e r e n z a s t a m p a , a r i d o s s o d e l l a d e c i s i o n e d e l G i p c h e p o t r e b b e a r c h i v i a r e l e i n d a g i n i , p e r c h i e d e r e l ' i m p e g n o d e l g o v e r n o n e l l a r i c e r c a d e l l a v e r i t à . " L e i n d a g i n i - s p i e g a D a r i a B o n f i e t t i , p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e v i t t i m e - s i s o n o c o n c l u s e c o n l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e e q u e s t o a n o i , n o n v a b e n e . P u r t r o p p o l a m a g i s t r a t u r a c o n f e s s a c h e n o n r i e s c e a d e t e r m i n a r e c h i s i a n o s t a t i g l i a u t o r i m a t e r i a l i d e l l ' a b b a t t i m e n t o d i u n a e r e o c i v i l e i n u n c o n t e s t o d i g u e r r a a e r e a i n t e m p o d i p a c e . E a l l o r a s e n o n c i r i e s c e l a m a g i s t r a t u r a , l a f o r z a d e v e e s s e r e d a t a d a l l a p o l i t i c a : s e v e r r à a m m e s s a l ' a r c h i v i a z i o n e m e r c o l e d ì " q u e s t a v i c e n d a " n o n s i p u ò c o n c l u d e r e i n q u e s t o m o d o , c o n l a m a n c a n z a d e l l a v e r i t à . C r e d o c h e l a R e p u b b l i c a n o n s e l o v o g l i a e n o n s e l o p o s s a p e r m e t t e r e " . A g g i u n g e i l d e m D e M a r i a : " I o c r e d o c h e q u e s t a b a t t a g l i a s i a f o n d a m e n t a l e p e r d u e r a g i o n i . L a p r i m a c h e a b b i a m o u n d o v e r e m o r a l e p e r f a r e g i u s t i z i a s u q u e l l o c h e è a c c a d u t o . L a s e c o n d a è c h e a b b i a m o u n a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l P a e s e : q u e l g i o r n o v i f u u n a b a t t a g l i a a e r e a s u i c i e l i d e l n o s t r o P a e s e e v i f u q u i n d i u n a g r a v i s s i m a v i o l a z i o n e d e l l a s o v r a n i t à d e l n o s t r o P a e s e . S e r v e u n ' a z i o n e d i p l o m a t i c a v e r s o F r a n c i a e U s a p e r c h è f o r n i s c a n o l e i n f o r m a z i o n i i n l o r o p o s s e s s o a l g o v e r n o i t a l i a n o s u q u e l l o c h e è a c c a d u t o s u i c i e l i d i U s t i c a e q u e s t o i m p e g n o s p e t t a a l n o s t r o g o v e r n o . N o n c ' è v o l o n t à d i p o l e m i c a p o l i t i c a m a l a r i c h i e s t a d i v e r i t à e g i u s t i z i a c h e a c c u m u n a t u t t e l e i s t i t u z i o n i " .