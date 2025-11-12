M o s c a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e a z i o n i c h e h a n n o d i s t o r t o l e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p i n m e r i t o a l l e r i v o l t e d e l C a m p i d o g l i o d e l 2 0 2 1 , c o s t i t u i s c o n o u n r e a t o d e l l ' i n f o r m a z i o n e . L o h a d i c h i a r a t o l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a d u r a n t e u n a t r a s m i s s i o n e s u r a d i o S p u t n i k . L a d i r i g e n z a d e l l a B b c " h a s t r a v o l t o i l s u o d i s c o r s o i n m o d o c o s ì g r a v e - h a a g g i u n t o - c h e s i è d a t o l ' i m p r e s s i o n e c h e s t e s s e q u a s i i n v o c a n d o o q u a n t o m e n o a p p r o v a n d o g l i e v e n t i c h e s i s o n o s v o l t i d o p o l e e l e z i o n i i n c u i s i è c o n f r o n t a t o c o n B i d e n " . " H a n n o m a n i p o l a t o i l s u o d i s c o r s o , t a g l i a n d o l o . I n g e n e r a l e , p e r c o l o r o c h e s i v a n t a n o d i a v e r e u n a s t a m p a l i b e r a e i n d i p e n d e n t e c h e o p e r a s o t t o i l d i v i e t o d i c e n s u r a , t a l i a z i o n i c o s t i t u i s c o n o u n c r i m i n e m o s t r u o s o " , h a s o t t o l i n e a t o l a Z a k h a r o v a . " C o n s i d e r o q u e s t o u n v e r o e p r o p r i o c r i m i n e d e l l ' i n f o r m a z i o n e . S o p r a t t u t t o q u a n d o l a s i t u a z i o n e è c r i t i c a e s o p r a t t u t t o q u a n d o s i c a p i s c e c h e i l d e s t i n o d i u n e s s e r e u m a n o , d i u n P a e s e , d i u n a n a z i o n e d i p e n d o n o d a q u e s t i m a t e r i a l i " , h a c o n c l u s o l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i .