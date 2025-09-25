R o m a , 2 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a p o l i t i c a e s t e r a l ' o b i e t t i v o d i T r u m p è m e t t e r s i d ' a c c o r d o c o n g l i a l t r i d u e c o m a n d a n t i n o n d e m o c r a t i c i d e l m o n d o , p a s s o p e r p a s s o , e c h i v i e n e c o n d a n n a t o e m e s s o a l l a b e r l i n a s o n o p r o p r i o i v a l o r i e u r o p e i . I l d i s c o r s o d e l l ' a l t r o i e r i a l l ' O n u è u n a r o b a d a m a t t i , m i n a a f o n d o i v a l o r i u n i v e r s a l i s t i c i " . L o h a d e t t o R o m a n o P r o d i n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' i n c o n t r o ' E s i s t e a n c o r a l ' O c c i d e n t e ' a l l a s a l a M a t t e o t t i d e l l a C a m e r a . " I v a l o r i c h e d à l ' A m e r i c a o g g i è d i f f i c i l e f a r l i c o n v i v e r e c o n l ' u n i v e r s a l i s m o p o l i t i c o e t e o r i c o c o n c u i s o n o c r e s c i u t o . C o n T r u m p c ' è u n a r o t t u r a n e l d i s c o r s o u n i v e r s a l i s t i c o , u n a p r o f o n d i s s i m a r o t t u r a n e l d i s c o r s o u n i v e r s a l i s t i c o c h e è l a b a s e f o n d a m e n t a l e d e l l ' o c c i d e n t e " , h a s p i e g a t o l ' e x p r e m i e r e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U e . " I v a l o r i s i s o n o p r o f o n d a m e n t e s e p a r a t i e s i a m o i n u n a f a s e a v a n z a t a d i q u e s t a s e p a r a z i o n e . E ' u n a a n g o s c i a c h e i o h o , c h e q u e s t o a v v i e n e d o p o p o c h i d e c e n n i d a l l a c a d u t a d e l ' U r s s q u a n d o i l v a l o r e u n i v e r s a l i s t i c o e r a c o m u n e a d e s t r a , s i n i s t r a e c e n t r o . P e z z o p e r p e z z o h o a s s i s t i t o n e l l a m i a v i t a a u n a d e m o n i z z a z i o n e d i q u e s t i v a l o r i e a s o s t i t u i r l i c o n i v a l o r i d e l l a f o r z a . T r u m p p o n e q u e s t o p r o b l e m a , d i c e v o i n o n v a l e t e n i e n t e e q u i n d i t a c e t e " , h a p r o s e g u i t o P r o d i c h i a r e n d o : " L ' a l l e a n z a d e l l ' O c c i d e n t e o g g i n o n e s i s t e , è v e r a m e n t e a r i s c h i o . M a d o b b i a m o t e n t a r e d i r i c o s t r u i r l a m e t t e n d o i n s i e m e l e s u e s t r u t t u r e o p e r a t i v e " .