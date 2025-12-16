R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n d o c u m e n t o s e c o n d o m e m o l t o i n t e r e s s a n t e e c h e m a g a r i è s t a t o u n p o ' m e n o c o n s i d e r a t o , è u n d o c u m e n t o c h e i n v e c e è s t a t o a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e g l i S t a t i U n i t i , g i à v o t a t o t r a l ' a l t r o d a l S e n a t o , c h e è i l N a t i o n a l d e f e n s e a u t h o r i z a t i o n a n d a c t , c h e è u n t e s t o v i n c o l a n t e p e r i l 2 0 2 6 e c h e p a r l a s e m p r e d i q u e l l e c h e d o v r a n n o e s s e r e l e l i n e e d i r e t t i v e i n p a r t i c o l a r m o d o d e l l a D i f e s a e d e l P e n t a g o n o . I n q u e s t o d o c u m e n t o s i p a r l a d e l l e s i t u a z i o n i c h e s i a v r a n n o c o n l ' E u r o p a n e l 2 0 2 6 e q u i s i d i c e c h e s a r à v i e t a t a u n a r i d u z i o n e d e l l e f o r z e s t a t u n i t e n s i i n E u r o p a a l d i s o t t o d e l l e 7 6 m i l a u n i t à . Q u e s t o è d e c i s a m e n t e i n c o n t r o t e n d e n z a c o n i l f a t t o c h e a l c u n i d i c o n o c h e c i s i a u n d i s i m p e g n o n e l f u t u r o d e g l i S t a t i U n i t i i n E u r o p a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " C r e d o - h a q u i n d i a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c h e g l i S t a t i U n i t i e l ' E u r o p a a b b i a n o o v v i a m e n t e u n ' a l l e a n z a c h e è s t r a t e g i c a , n o n t a t t i c a , è s t r a t e g i c a , d o v u t a a q u e s t i o n i o v v i a m e n t e s t o r i c h e , d o v u t a a n c h e a l f a t t o c h e l ' E u r o p a è f o r s e u n o d e i c o n t i n e n t i , s i c u r a m e n t e i l c o n t i n e n t e p i ù p r e s t i g i o s o a l i v e l l o m o n d i a l e e q u i n d i c h i h a u n a s f e r a d i i n f l u e n z a i m p o r t a n t e i n E u r o p a e v i d e n t e m e n t e n o n v u o l e r i n u n c i a r c i " . " I o c r e d o c h e g l i S t a t i U n i t i n o n s i r i t i r e r a n n o d a l l ' E u r o p a , n o n a b b a n d o n e r a n n o l ' E u r o p a . L ' a l l e a n z a c o n g l i S t a t i U n i t i r i m a r r à d u r a n t e i l p e r i o d o d i T r u m p , r i m a r r à a n c h e d o p o i l p e r i o d o d i T r u m p a l d i l à d i q u e l l o c h e n o i p o s s i a m o i m m a g i n a r e . E a n c h e c e r t e q u e s t i o n i r i g u a r d o a l l e c r i t i c h e f a t t e a l l ' U n i o n e e u r o p e a , s o n o c r i t i c h e p o l i t i c h e , m a a l d i l à d i q u e l l o , i o n o n c r e d o c h e q u e s t o s i g n i f i c h i c h e q u a l c u n o v u o l e d i s t r u g g e r e l ' U n i o n e e u r o p e a . I o c r e d o s i a u n m o d o , s e v o l e t e a n c h e a b b a s t a n z a p o c o d i p l o m a t i c o , p e r c e r c a r e d i f a r e i n m o d o c h e l ' E u r o p a s i p r e n d a d e l l e r e s p o n s a b i l i t à p i ù a m p i e r i s p e t t o a q u e l l e c h e h a a v u t o n e g l i u l t i m i a n n i . R e s p o n s a b i l i t à - h a c o n c l u s o F o n t a n a - c h e i n p a r t e , d i c i a m o , i l e a d e r e u r o p e i h a n n o t e n t a t o d i g a r a n t i r e c o n l ' i n c r e m e n t o , a d d i r i t t u r a s e c o n d o o l t r e l e a s p e t t a t i v e c h e a v e v a n o g l i S t a t i U n i t i , d e l 5 % d e l l a s p e s a m i l i t a r e " .