W a s h i n g t o n , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l G r a n d e , e p e r s i n o L e g g e n d a r i o , C h a r l i e K i r k è m o r t o . N e s s u n o h a c a p i t o o p o s s e d u t o i l C u o r e d e l l a G i o v e n t ù n e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a m e g l i o d i C h a r l i e . E r a a m a t o e a m m i r a t o d a t u t t i , s o p r a t t u t t o d a m e , e o r a n o n è p i ù t r a n o i . L e m i e c o n d o g l i a n z e e q u e l l e d i M e l a n i v a n n o a l l a s u a s p l e n d i d a m o g l i e E r i k a e a l l a s u a f a m i g l i a . C h a r l i e , t i a m i a m o ! " . L o h a s c r i t t o s u T r u t h S o c i a l D o n a l d T r u m p , r i c o r d a n d o l ' a t t i v i s t a d i d e s t r a C h a r l e y K i r k , u c c i s o i e r i a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o a l l a U t a h U n i v e r s i t y . " I n o n o r e d i C h a r l i e K i r k , u n v e r o g r a n d e p a t r i o t a a m e r i c a n o - h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i - o r d i n o c h e t u t t e l e b a n d i e r e a m e r i c a n e n e g l i S t a t i U n i t i s i a n o a b b a s s a t e a m e z z ' a s t a f i n o a d o m e n i c a s e r a a l l e 1 8 " .