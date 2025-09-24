W a s h i n g t o n , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a d o n n a f i l m a t a d a l l a k i s s c a m m e n t r e a b b r a c c i a i l c o l l e g a e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A s t r o n o m e r , A n d y B y r o n , e m o s t r a t a s u l g r a n d e s c h e r m o a l G i l l e t t e S t a d i u m d i B o s t o n a l u g l i o , n o n s i t r o v a v a " d i n a s c o s t o " a l c o n c e r t o d e l C o l d p l a y . A l l o s t e s s o s h o w e r a p r e s e n t e a n c h e i l m a r i t o d i K r i s t i n C a b o t , A n d r e w . S e c o n d o u n a f o n t e c h e h a p a r l a t o c o n i l T i m e s s e t t i m a n e d o p o l o ' s c a n d a l o d e l l ' e s t a t e ' , l ' u o m o n o n e r a i n G i a p p o n e i n q u e l m o m e n t o : " I n r e a l t à e r a a l l o s t e s s o c o n c e r t o d e i C o l d p l a y a l q u a l e s i t r o v a v a K r i s t i n " , r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e u m a n e d i A s t r o n o m e r . I d u e " e r a n o s e p a r a t i e v i v e v a n o s e p a r a t i d a d i v e r s e s e t t i m a n e - h a r i v e l a t o - K r i s t i n e r a n e l b o x c o n i c o l l e g h i , a n c h e s e n o n e r a u n b o x a z i e n d a l e , e a n c h e A n d r e w e r a l ì c o n u n a d o n n a c h e o r a è l a s u a r a g a z z a " . " K r i s t i n n o n s i s t a v a n a s c o n d e n d o , n o n s a p e r c h é s i è s o t t r a t t a a l l e t e l e c a m e r e . S a p e v a c h e e r a i n a p p r o p r i a t o c o m p o r t a r s i i n q u e l m o d o c o n i l s u o c a p o , r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e u m a n e " , h a d e t t o a n c o r a l a f o n t e , a g g i u n g e n d o c h e i l r a p p o r t o t r a l a C a b o t e B y r o n e r a s o l o q u e l l o d i u n a " g r a n d e a m i c i z i a " . " N o n è c h e s i a s t a t a s o r p r e s a a t r a d i r e , n o n s i è t r a t t a t o d i u n a r e l a z i o n e e x t r a c o n i u g a l e - h a s o t t o l i n e a t o - L e i r i c o n o s c e p i e n a m e n t e c h e l ' a b b r a c c i o è s t a t o i n a p p r o p r i a t o , m a è s t a t a l ' u n i c a c o s a i n a p p r o p r i a t a c h e h a f a t t o " . U n v i d e o d i T i k T o k c h e i m m o r t a l a l a r e a z i o n e d e l l a c o p p i a è s t a t o v i s u a l i z z a t o d e c i n e d i m i l i o n i d i v o l t e , d i v e n t a n d o u n o d e i m o m e n t i p i ù v i r a l i d e g l i u l t i m i a n n i . S i a C a b o t c h e B r y o n s i s o n o d i m e s s i d a i l o r o i n c a r i c h i .