W a s h i n g t o n , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C h a r l i e K i r k , f o n d a t o r e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e c o n s e r v a t r i c e d i g i o v a n i a t t i v i s t i T u r n i n g P o i n t U s a , è s t a t o c o l p i t o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o d u r a n t e u n e v e n t o a l l a U t a h V a l l e y U n i v e r s i t y , L o r i f e r i s c o n o f o n t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , s e c o n d o c u i u n s o s p e t t a t o è s t a t o a r r e s t a t o . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a e s o r t a t o l a g e n t e a p r e g a r e p e r l ' a t t i v i s t a d i d e s t r a e s u o s t r e t t o a l l e a t o : " D o b b i a m o t u t t i p r e g a r e p e r C h a r l i e K i r k , c h e è s t a t o c o l p i t o . U n b r a v i s s i m o r a g a z z o , d a l l a t e s t a a i p i e d i . D i o l o b e n e d i c a ! " , h a s c r i t t o s u l l a s u a p i a t t a f o r m a s o c i a l T r u t h S o c i a l . A n c h e i l v i c e p r e s i d e n t e J D V a n c e h a s c r i t t o , s u X : " D i t e u n a p r e g h i e r a p e r C h a r l i e K i r k , u n b r a v ' u o m o e u n g i o v a n e p a d r e " .