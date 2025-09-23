R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e u n e r r o r e g r a v e l e g g e r e q u e s t a v i c e n d a c o n o c c h i a l i i t a l i a n i e d e u r o p e i . L a l e z i o n e c h e p o s s i a m o t r a r r e d a q u e s t a t r a g e d i a è c h e l a l i b e r t à d i p a r o l a e d i o p i n i o n e è s a c r a e i n v i o l a b i l e e q u e s t a l i b e r t à , c h e o r m a i d i a m o p e r s c o n t a t a c o m e l ' a r i a c h e r e s p i r i a m o , p u ò c o s t a r e l a v i t a n e l l a p i ù g r a n d e d e m o c r a z i a d e l m o n d o , c o m e n e l l e t a n t e d i t t a t u r e e a u t o c r a z i e c h e s o p r a v v i v o n o i n o g n i p a r t e d e l m o n d o . Q u e s t a o c c a s i o n e o f f r e l ' o p p o r t u n i t à d i c e l e b r a r e c o n o r g o g l i o l ' a r t i c o l o 2 1 d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , c h e r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o c h e t u t t i n o i , s e n z a d i s t i n z i o n i , d o b b i a m o d i f e n d e r e a t t i v a m e n t e o g n i g i o r n o , a n c h e d i f r o n t e a i d e e c h e c i r i p u g n a n o . U n a l i b e r t à c h e c o n o s c e u n u n i c o l i m i t e : q u e l l o d e l l ' a r t i c o l o 3 , c h e g a r a n t i s c e u g u a g l i a n z a d i t u t t i i c i t t a d i n i s e n z a d i s t i n z i o n i d i s e s s o , r a z z a , l i n g u a , r e l i g i o n e o o p i n i o n i p o l i t i c h e " . L o h a a f f e r m a t o P a o l o E m i l i o R u s s o , d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e d i C h a r l i e K i r k .