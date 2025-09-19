R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D i c i a m o l o s u b i t o : c o n d a n n i a m o l ’ o m i c i d i o d i C h a r l i e K i r k . L a v i o l e n z a p o l i t i c a , i n q u a l u n q u e f o r m a , n o n p u ò m a i e s s e r e g i u s t i f i c a t a n é t o l l e r a t a . M a d a q u i a t r a s f o r m a r e K i r k i n u n e r o e c i v i l e c e n e p a s s a . K i r k n o n è M a r t i n L u t h e r K i n g , n o n è u n s i m b o l o d i l i b e r t à o d i d i r i t t i : e r a u n p e r s o n a g g i o d e l l a d e s t r a a m e r i c a n a , d i v i s i v o e c o n t r o v e r s o , l a c u i v i t a n o n p u ò e s s e r e s t r u m e n t a l m e n t e r i s c r i t t a d o p o l a s u a m o r t e " . L o a f f e r m a l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d S a n d r o R u o t o l o . " L a d e s t r a i t a l i a n a , i n v e c e , h a s c e l t o d i f a r e c a m p a g n a s u q u e s t a t r a g e d i a , a l i m e n t a n d o p r o p a g a n d a e v i t t i m i s m o , a r r i v a n d o p e r s i n o a d i r e c h e l e o p p o s i z i o n i h a n n o g i u s t i f i c a t o l ’ o m i c i d i o . L ’ o p p o s i z i o n e - p r o s e g u e l ' e s p o n e n t e D e m - n o n h a m a i g i u s t i f i c a t o l ’ o m i c i d i o d i K i r k , a l c o n t r a r i o , h a r i b a d i t o l a c o n d a n n a p e r l ’ o m i c i d i o e h a m e s s o i n g u a r d i a d a l l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p o l i t i c a d i q u e s t a v i c e n d a . L a v i t a d i o g n i p e r s o n a v a r i s p e t t a t a , e l a v i o l e n z a c o n d a n n a t a . M a i l r i s p e t t o p e r l a v i t a n o n p u ò d i v e n t a r e i l p r e t e s t o p e r c o s t r u i r e u n m i t o c h e n o n h a a l c u n f o n d a m e n t o e d e s s e r e a l i b i p e r a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i e p r o m u o v e r e s t r e t t e d e m o c r a t i c h e ” .