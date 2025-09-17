R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a c o n d a n n a p e r l ' a s s a s s i n i o d i K i r k è d o v e r o s a e n a t u r a l e p e r o g n i v e r o d e m o c r a t i c o . P e r c i ò n o n s i p o s s o n o s e n t i r e c e r t e g e n e r i c h e a c c u s e , i n s i n u a z i o n i c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o n i l r i s p e t t o p e r u n a v i t t i m a , s t r u m e n t a l i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i t r a v a s a t e n e l l e n o s t r e a u l e p a r l a m e n t a r i . A c h i g r i d a a l ‘ p e r i c o l o r o s s o ’ , a u n f a n t o m a t i c o ‘ m a i n s t r e a m ’ o s i m i l i b a g g i a n a t e v a r i b a d i t o c o n e s t r e m a c h i a r e z z a c h e l a l i b e r t à d i p a r o l a n o n è m i n i m a m e n t e a r i s c h i o s e l a d i f e n d i a m o t u t t i a s s i e m e , a c o m i n c i a r e d a c h i g o v e r n a ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l P d T a t j a n a R o j c .