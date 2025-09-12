R o m a , 1 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i C i r i a n i s o n o u n o s q u a l l i d o t e n t a t i v o d i c o p r i r e l e r e s p o n s a b i l i t à d e l g o v e r n o M e l o n i , i l q u a l e s t a d i f a t t o a g e n d o d a c o m p l i c e n e l g e n o c i d i o d i G a z a p e r p e t r a t o d a l c r i m i n a l e d i g u e r r a N e t a n y a h u " . L o d i c e R i c c a r d o R i c c i a r d i , c a p o g r u p p o M 5 s a l l a C a m e r a . " C i r i a n i , c o m e T a j a n i , d o v r e b b e r o v e r g o g n a r s i d i a d d e b i t a r e u n ' c l i m a d i o d i o ' a l M o v i m e n t o 5 S t e l l e . L ' o d i o l o s e m i n a c h i l a s c i a m o r i r e d e i b a m b i n i i n n o c e n t i e n o n f a n u l l a p e r f e r m a r e l o s t e r m i n i o i n c o r s o . N e l m o n d o d i T a j a n i e C i r i a n i i m i l i t a r i i s r a e l i a n i c h e u c c i d o n o d e i c i v i l i h a n n o i l d i r i t t o d i g o d e r s i l e v a c a n z e c o n l a p r o t e z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e , i c i t t a d i n i s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , i n v e c e , v a n n o l a s c i a t i i n b a l i a d i u n g o v e r n o g e n o c i d a . S i a m o d i a m e t r a l m e n t e d i v e r s i : n o i n o n s e m i n i a m o o d i o , c i b a t t i a m o p e r l a s p e r a n z a d i u n ' I t a l i a e u n O c c i d e n t e d i v e r s o " .