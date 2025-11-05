R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a m d a n i h a v i n t o s u l c e t o m e d i o , h a p o r t a t o t a n t i g i o v a n i e h a u n ' a n s i a r o t t a m a t r i c e , p e r c o s ì d i r e . P e r ò t u t t i p a r l a n o d i N e w Y o r k m a l a v e r a n o t i z i a d e l l a n o t t e e l e t t o r a l e a m e r i c a n a è l a V i r g i n i a . P e r c h è l a V i r g i n i a è u n o s w i n g s t a t e e l ì h a v i n t o u n a d o n n a c h e l a v o r a v a p e r l a C i a , d e m o c r a t i c a e r i f o r m i s t a . L ì è i l c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e " p e r T r u m p . L o d i c e M a t t e o R e n z i a T a g a d à s u L a 7 .