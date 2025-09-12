R o m a , 1 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - " I e r i c ’ è s t a t o u n g r a v i s s i m o e p i s o d i o n e g l i S t a t i U n i t i . L ’ o m i c i d i o b a r b a r o d i u n g i o v a n e a t t i v i s t a . L a s c i a t e m i d i r e c h e c h i u n q u e n o n c o n d i v i d a l e s u e i d e e a m a g g i o r r a g i o n e d e v e c o n d a n n a r e c o n f o r z a q u e l l ’ o m i c i d i o . C o s a c h e i o h o f a t t o s u b i t o " . L o h a d e t t o M a t t e o R e n z i d a l p a l c o d e l l a f e s t a d e l l ’ u n i t à d i M i l a n o . " O r a è u s c i t a u n a d i c h i a r a z i o n e o r r i p i l a n t e d a p a r t e d e i u n o d e i m i n i s t r i p i ù i n s u l s i d e l g o v e r n o , C i r i a n i , c h e h a p r e s o s p u n t o d a q u e s t o g r a v i s s i m o f a t t o . I l m i n i s t r o d e i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o h a p a r a g o n a t o I t a l i a i v a a l l e B r i g a t e r o s s e - h a p r o s e g u i t o R e n z i - . G i o r g i a M e l o n i s e n o n v u o l e c r e a r e u n c l i m a d i o d i o n e l P a e s e , q u e l c l i m a d i o d i o d i c u i p a r l a t a n t o , d e v e m e t t e r e u n a m u s e r u o l a a q u e s t i p i t b u l l d e l l e d i c h i a r a z i o n i . S o s t e n e r e c h e I v s i a p a r a g o n a b i l e a l l e B r è v e r g o g n o s o . M e l o n i l o f a c c i a d i m e t t e r e s e h a u n m i n i m o d i a m o r e d i p a t r i a . C i r i a n i s i v e r g o g n i " .