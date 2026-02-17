R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o R u b i o h a f a t t o q u e l d i s c o r s o a M o n a c o n e s s u n o g l i h a c r e d u t o . L a p o s i z i o n e a m e r i c a n a n o n c a m b i a s e n o n c a m b i a i l g o v e r n o n e g l i S t a t i U n i t i . L a s u a p o s i z i o n e è u n p o ' i n d e b o l i t a m a n o n f a c c i a m o c i i n g a n n a r e " d a i s o n d a g g i s u l l a p o p o l a r i t à " p e r c h è A m e r i c a G r e a t A g a i n n o n è s o l o d i T r u m p m a è d i v e n t a t a u n a s p e c i e d i c i n t u r a d i s i c u r e z z a d e g l i S t a t i U n i t i . A v e r e u n a r o t t u r a q u o t i d i a n a c o n l ' E u r o p a è u n ' a f f e r m a z i o n e d i c a m b i a m e n t o d e i v a l o r i c h e n o n v e d o c o m e p o s s a e s s e r e m e s s a a p o s t o i n p o c o t e m p o " . L o d i c e R o m a n o P r o d i a l c o n v e g n o ' I l n a z i o n a l i s m o a m e r i c a n o e l a r e a z i o n e e u r o p e a , c o n S e r g i o F a b b r i n i e o r g a n i z z a t o d a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , A n n a A s c a n i .