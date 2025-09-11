R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r o V i t a & F a m i g l i a O n l u s e s p r i m e " s g o m e n t o e d o l o r e p e r l ’ a s s a s s i n i o d i C h a r l i e K i r k n e g l i S t a t i U n i t i , f i g u r a d i p r i m o p i a n o n e l l a d i f e s a d e l l a v i t a , d e l l a f a m i g l i a e d e l l a l i b e r t à e d u c a t i v a , v a l o r i c h e h a t e s t i m o n i a t o i n p r i m a p e r s o n a a n c h e c o m e m a r i t o e p a d r e d i d u e f i g l i . L a s u a m o r t e n o n è s o l o u n a t r a g e d i a p e r s o n a l e e f a m i l i a r e , m a r a p p r e s e n t a a n c h e u n p u n t o d i s v o l t a d r a m m a t i c o d i u n c l i m a d i o d i o e d i i n t i m i d a z i o n e c r e s c e n t e c o n t r o c h i , i n t u t t o i l m o n d o , s i i m p e g n a p u b b l i c a m e n t e p e r l a t u t e l a d e l l a d i g n i t à u m a n a d a l c o n c e p i m e n t o , p e r l a f a m i g l i a c o m e f o n d a m e n t o d e l l a s o c i e t à e p e r i l d i r i t t o d e i g e n i t o r i a e d u c a r e i p r o p r i f i g l i s e n z a i n g e r e n z e i d e o l o g i c h e " . " I n I t a l i a q u e s t o c l i m a è a l i m e n t a t o d a a n n i d a m e d i a , p a r t i t i e o r g a n i z z a z i o n i d i s i n i s t r a t r a m i t e f a k e n e w s e c a l u n n i e , c o m e d i m o s t r a n o i r i p e t u t i a t t a c c h i a l l a s e d e n a z i o n a l e d i P r o V i t a & F a m i g l i a a R o m a , l e s c r i t t e m i n a c c i o s e s u i m u r i i n m o l t e c i t t à , g l i i n s u l t i e l e o f f e s e s u i s o c i a l , i l b o i c o t t a g g i o v i o l e n t o d i c o n f e r e n z e e c o n v e g n i - c o n t i n u a P r o V i t a & F a m i g l i a O n l u s - T u t t i q u e s t i e p i s o d i n o n s o n o m a i s t a t i c o n d a n n a t i a p e r t a m e n t e d a i p a r t i t i d i s i n i s t r a i t a l i a n i , c h e n o n h a n n o m a i e s p r e s s o n e m m e n o a l c u n a f o r m a d i s o l i d a r i e t à " . “ N o n p o s s i a m o p i ù s o t t o v a l u t a r e q u e s t o c l i m a p e r s e c u t o r i o – d i c h i a r a P r o V i t a & F a m i g l i a – p e r c h é c h i s e m i n a o d i o e d i s u m a n i z z a z i o n e c o n t r o c h i d i f e n d e l a v i t a e l a f a m i g l i a f i n i s c e p e r g e n e r a r e e p i s o d i d r a m m a t i c i c o m e q u e l l o a c c a d u t o i n A m e r i c a ” . P r o V i t a & F a m i g l i a r i v o l g e d u n q u e u n a p p e l l o a l g o v e r n o i t a l i a n o , " a f f i n c h é p r e n d a s u l s e r i o q u e s t a e m e r g e n z a e m e t t a f i n a l m e n t e i n a g e n d a l a p r o t e z i o n e d e i c i t t a d i n i e d e l l e a s s o c i a z i o n i p r o v i t a e p r o f a m i g l i a c h e , p a c i f i c a m e n t e e d e m o c r a t i c a m e n t e , p o r t a n o a v a n t i b a t t a g l i e f o n d a m e n t a l i p e r i l f u t u r o d e l n o s t r o P a e s e " .