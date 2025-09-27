L o n d r a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e A n d r e a v i a g g i ò a b o r d o d e l j e t p r i v a t o d i J e f f r e y E p s t e i n . L o r i p o r t a n o i m e d i a b r i t a n n i c i , c h e h a n n o r e s o n o t i i d e t t a g l i d e l l ' u l t i m a t r a n c h e d i d o c u m e n t i s u l l o s c a n d a l o E p s t e i n , d o p o l a p u b b l i c a z i o n e n e g l i U s a d a p a r t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a d e l l a C a m e r a d e i R a p p r e s e n t a n t i . I l d u c a r i s u l t a n e l l ' e l e n c o d e i p a s s e g g e r o d e l j e t d i E p s t e i n i l 1 2 m a g g i o 2 0 0 0 , i n v o l o d a l l ' a e r o p o r t o p r i v a t o d i T e t e r b o r o n e l N e w J e r s e y a P a l m B e a c h , i n F l o r i d a , d o v e i l f i n a n z i e r e a v e v a u n a c a s a . I l f r a t e l l o d i r e C a r l o d ' I n g h i l t e r r a a v r e b b e r i c e v u t o d i v e r s i m a s s a g g i , p a g a t i c o n a s s e g n i d a 2 0 0 d o l l a r i . Q u e s t o t i p o d i ' t r a t t a m e n t o ' è o g g e t t o d i t e s t i m o n i a n z a d i d i v e r s e v i t t i m e d e l f i n a n z i e r e p e d o f i l o c h e s o n o s t a t e a s c o l t a t e i n p r o c e d i m e n t i c i v i l i e p e n a l i , a f f e r m a n d o d i a v e r r i c e v u t o u n c o m p e n s o d i 2 0 0 d o l l a r i a s e d u t a p e r a v e r p r a t i c a t o m a s s a g g i a E p s t e i n n e l l e s u e c a s e d i P a l m B e a c h , N e w Y o r k , N e w M e x i c o e s u l l a s u a i s o l a p r i v a t a . I l n o m e A n d r e w r i c o m p a r e s u l r e g i s t r o i l 1 6 m a g g i o 2 0 0 0 , q u a t t r o g i o r n i d o p o e s s e r e s t a t o t r a s p o r t a t o a P a l m B e a c h a b o r d o d e l l ' a e r e o p e r s o n a l e d i E p s t e i n . I l j e t s i g u a d a g n ò i l s o p r a n n o m e d i " L o l i t a E x p r e s s " p e r i l n u m e r o d i g i o v a n i d o n n e e r a g a z z e r e g i s t r a t e a b o r d o . i l d u c a h a s e m p r e n e g a t o l e a c c u s e d i a v e r a v u t o c o m p o r t a m e n t i s e s s u a l i i n a p p r o p r i a t i n e i r a p p o r t i c o n E p s t e i n e G h i s l a i n e M a x w e l l , l a c o n f i d e n t e d i E p s t e i n , t r a c u i a b u s i s u r a g a z z e m i n o r e n n i . S e c o n d o u n r e g i s t r o d i v o l o p i ù c o m p l e t o , d i f f u s o n e l l ' a m b i t o d i u n p r o c e d i m e n t o c i v i l e n e g l i S t a t i U n i t i , i l d u c a e r a a b o r d o d e l j e t d i E p s t e i n c h e v o l ò v e r s o l e I s o l e V e r g i n i a m e r i c a n e n e l 1 9 9 9 , e a n c h e n e l s e t t e m b r e 2 0 0 6 , d a l l ' a e r o p o r t o d i L u t o n a E d i m b u r g o , a c c o m p a g n a t o d a l l a M a x w e l l . I d o c u m e n t i p u b b l i c a t i d a l c o m i t a t o r i p o r t a n o a n c h e i l p r o g r a m m a g i o r n a l i e r o d i E p s t e i n , c h e i n c l u d e v a i n c o n t r i c o n S t e v e B a n n o n , a l l e a t o d e l p r e s i d e n t e T r u m p , i l m i l i a r d a r i o d e l l a t e c n o l o g i a P e t e r T h i e l e u n a p o t e n z i a l e v i s i t a d i E l o n M u s k a l l e I s o l e V e r g i n i a m e r i c a n e d i E p s t e i n . A n c h e M u s k r i s u l t a n e l l ' e l e n c o c o m e p o t e n z i a l e v i s i t a t o r e d e l l ' i s o l a d i E p s t e i n , L i t t l e S t J a m e s , i l 6 d i c e m b r e 2 0 1 4 , s e i a n n i d o p o c h e E p s t e i n e r a s t a t o i n s e r i t o n e l l ' e l e n c o d e i m o l e s t a t o r i s e s s u a l i . I l s u o n o m e a p p a r e s u q u e l l a c h e s e m b r a e s s e r e l ' a g e n d a g i o r n a l i e r a d i E p s t e i n , c o n l a v o c e c h e d i c e : " P r o m e m o r i a : E l o n M u s k s u l l ' i s o l a i l 6 d i c e m b r e ( s u c c e d e a n c o r a ? ) " . M u s k h a a m m e s s o d i a v e r i n c o n t r a t o E p s t e i n u n a v o l t a b r e v e m e n t e a M a n h a t t a n e h a a f f e r m a t o d i a v e r r i f i u t a t o g l i i n v i t i a v i s i t a r e l ' i s o l a d i E p s t e i n . S a r a G u e r r e r o , p o r t a v o c e d e l c o m i t a t o d i v i g i l a n z a , h a d i c h i a r a t o : " D o v r e b b e e s s e r e c h i a r o a o g n i a m e r i c a n o c h e J e f f r e y E p s t e i n e r a a m i c o d i a l c u n i d e g l i u o m i n i p i ù p o t e n t i e r i c c h i d e l m o n d o . O g n i n u o v o d o c u m e n t o p r o d o t t o f o r n i s c e n u o v e i n f o r m a z i o n i m e n t r e l a v o r i a m o p e r r e n d e r e g i u s t i z i a a i s o p r a v v i s s u t i e a l l e v i t t i m e . I D e m o c r a t i c i d e l c o m i t a t o d i v i g i l a n z a n o n s i f e r m e r a n n o f i n c h é n o n i d e n t i f i c h e r e m o t u t t i i c o m p l i c i d e g l i e f f e r a t i c r i m i n i d i E p s t e i n . È g i u n t o i l m o m e n t o c h e i l P r o c u r a t o r e G e n e r a l e P a m B o n d i p u b b l i c h i t u t t i i f a s c i c o l i o r a " . U n o d e i m a s s a g g i d a 2 0 0 d o l l a r i d i A n d r e w e b b e l u o g o l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 0 0 , u n a s e t t i m a n a p r i m a d e l q u a r a n t e s i m o c o m p l e a n n o d e l d u c a . T r e m e s i d o p o , r i t r o v ò E p s t e i n d u r a n t e u n v i a g g i o n e g l i S t a t i U n i t i p a g a t o d a l g o v e r n o b r i t a n n i c o . I r e g i s t r i u f f i c i a l i d e l p a l a z z o m o s t r a n o c h e A n d r e w a r r i v ò a N e w Y o r k l ' 1 1 m a g g i o 2 0 0 0 c o n i l s u o s c u d i e r o d e l l ' e p o c a , i l m a g g i o r e L a n c e G e r r a r d W r i g h t . L a m a t t i n a d o p o a v e r p a r t e c i p a t o a u n r i c e v i m e n t o s u l l a F i f t h A v e n u e p e r l a N a t i o n a l S o c i e t y f o r t h e p r e v e n t i o n o f C r u e l t y t o C h i l d r e n e a u n a c e n a d i b e n e f i c e n z a a l r i s t o r a n t e L e C i r q u e , s a l ì s u l j e t d i E p s t e i n e v o l ò c o n l u i a P a l m S p r i n g s . I r e g i s t r i d e l P a l a z z o m o s t r a n o p o i i l r i t o r n o d i A n d r e w n e l R e g n o U n i t o c o n u n v o l o f i n a n z i a t o c o n f o n d i p u b b l i c i i l 1 5 m a g g i o . I l m e s e s u c c e s s i v o , E p s t e i n e M a x w e l l f u r o n o o s p i t i d i A n d r e w a l R o y a l A s c o t e p a r t e c i p a r o n o a u n a f e s t a o r g a n i z z a t a d a l l a r e g i n a a l C a s t e l l o d i W i n d s o r p e r c e l e b r a r e d i v e r s i c o m p l e a n n i r e a l i i m p o r t a n t i : i l 4 0 ° c o m p l e a n n o d i A n d r e w , i l 1 0 0 ° c o m p l e a n n o d e l l a R e g i n a M a d r e , i l 7 0 ° d e l l a p r i n c i p e s s a M a r g a r e t e i l 5 0 ° d e l l a p r i n c i p e s s a A n n a . P i ù t a r d i q u e l l o s t e s s o a n n o , A n d r e w o r g a n i z z ò u n a f e s t a a S a n d r i n g h a m p e r i l c o m p l e a n n o d e l l a M a x w e l l .