R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T r e v i t t o r i e d e i D e m o c r a t i c i a r r i v a t e d a t r e a n g o l i d i v e r s i d e g l i S t a t i U n i t i - V i r g i n i a , N e w J e r s e y e N e w Y o r k - r e s t i t u i s c o n o u n a s p e r a n z a d i c a m b i a m e n t o i n u n a s o c i e t à a m e r i c a n a s e g n a t a d a l l a p o l a r i z z a z i o n e e d a l l a f e r o c i a d e l l ’ e r a T r u m p . S e g n a l i d i v e r s i , m a c h i a r i : u n a s v o l t a è p o s s i b i l e , e D o n a l d T r u m p n o n è a f f a t t o i m b a t t i b i l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .