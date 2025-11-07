W a s h i n g t o n , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D i v e r s e p e r s o n e s i s o n o s e n t i t e m a l e d o p o a v e r a p e r t o u n " p a c c o s o s p e t t o " c o n s e g n a t o a l l a b a s e o p e r a t i v a d e l l ' A i r F o r c e O n e . U n p o r t a v o c e d e l l a J o i n t B a s e A n d r e w s ( J B A ) n e l M a r y l a n d , v i c i n o a W a s h i n g t o n , h a d i c h i a r a t o c h e l ' e d i f i c i o i n c u i è s t a t o a p e r t o i l p a c c o è s t a t o e v a c u a t o e c h e l e p e r s o n e e n t r a t e i n c o n t a t t o c o n i l c o n t e n u t o d e l p a c c o s o n o i n c o n d i z i o n i s t a b i l i . I l p a c c o c o n t e n e v a u n a p o l v e r e b i a n c a n o n i d e n t i f i c a t a , r i p o r t a l a C n n , c i t a n d o f o n t i a n o n i m e a c o n o s c e n z a d i u n ' i n d a g i n e s u l l ' i n c i d e n t e . L a b a s e a e r e a o s p i t a l ' a e r e o p r e s i d e n z i a l e d e g l i S t a t i U n i t i e i s u o i a e r e i d i s u p p o r t o , e d è i l l u o g o d a c u i s o l i t a m e n t e i l p r e s i d e n t e p a r t e p e r i s u o i v i a g g i . I l p o r t a v o c e d e l l a J b a h a d i c h i a r a t o c h e l ' e d i f i c i o i n c u i è s t a t o a p e r t o i l p a c c o e u n e d i f i c i o a d i a c e n t e s o n o s t a t i e v a c u a t i " a s c o p o p r e c a u z i o n a l e " e c h e è s t a t o i s t i t u i t o u n c o r d o n e d i s i c u r e z z a a t t o r n o a l l ' a r e a . H a n n o a g g i u n t o : " I p r i m i s o c c o r r i t o r i s o n o s t a t i i n v i a t i s u l p o s t o , h a n n o s t a b i l i t o c h e n o n v i e r a n o m i n a c c e i m m e d i a t e e l e n o r m a l i o p e r a z i o n i s o n o r i p r e s e . È a t t u a l m e n t e i n c o r s o u n ' i n d a g i n e " .