M o s c a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U l t i m a m e n t e , c r i m i n i p o l i t i c i e o m i c i d i s o n o s t a t i c o m m e s s i d a u n a v a r i e t à d i f e c c i a l i b e r a l e d i s i n i s t r a c h e s o s t i e n e l a K i e v b a n d e r i t a ( u n a f a z i o n e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e d e i N a z i o n a l i s t i U c r a i n i , n d r ) . F i c o , K i r k . C h i s a r à i l p r o s s i m o ? F o r s e è o r a c h e i l t e a m M a g a s i r e n d a c o n t o c h e s o s t e n e n d o l ' U c r a i n a , s t a s o s t e n e n d o d e g l i a s s a s s i n i " . L o h a s c r i t t o s u X i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a r u s s o D m i t r y M e d v e d e v i n s e g u i t o a l l ' a s s a s s i n i o d e l l ' a t t i v i s t a c o n s e r v a t o r e s t a t u n i t e n s e C h a r l i e K i r k .