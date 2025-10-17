W a s h i n g t o n , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - G l i S t a t i U n i t i h a n n o e f f e t t u a t o u n n u o v o a t t a c c o a e r e o c o n t r o u n ' i m b a r c a z i o n e n e l M a r d e i C a r a i b i p r e s u m i b i l m e n t e c o i n v o l t a n e l t r a f f i c o d i d r o g a , i n u n a t t a c c o c h e , p e r l a p r i m a v o l t a d a l l ' i n i z i o d i q u e s t a s e r i e d i o p e r a z i o n i i n t r a p r e s e d a W a s h i n g t o n , h a l a s c i a t o d e i s o p r a v v i s s u t i . S e b b e n e n o n a b b i a s p e c i f i c a t o i l P a e s e i n t e r e s s a t o , u n f u n z i o n a r i o g o v e r n a t i v o h a r i f e r i t o a d i v e r s e e m i t t e n t i t e l e v i s i v e s t a t u n i t e n s i , t r a c u i A b c e N b c , c h e l ' e s e r c i t o a m e r i c a n o h a e f f e t t u a t o u n a t t a c c o a e r e o d u r a n t e l a g i o r n a t a s e n z a u c c i d e r e t u t t o l ' e q u i p a g g i o , c o m e i n v e c e e r a a v v e n u t o n e i c i n q u e p r e c e d e n t i b o m b a r d a m e n t i d i q u e s t o t i p o , c h e h a n n o c a u s a t o l a m o r t e d i 2 7 p e r s o n e p r o v e n i e n t i d a V e n e z u e l a , C o l o m b i a e T r i n i d a d e T o b a g o . L ' a m m i n i s t r a z i o n e d i D o n a l d T r u m p n o n h a a n c o r a r i l a s c i a t o a l c u n a d i c h i a r a z i o n e u f f i c i a l e s u l l ' o p e r a z i o n e , c h e r i e n t r a n e l l a c a m p a g n a d i b o m b a r d a m e n t i c o n t r o i m b a r c a z i o n i c h e l e a u t o r i t à s t a t u n i t e n s i h a n n o r i p e t u t a m e n t e i d e n t i f i c a t o c o m e n a v i d a t r a f f i c o d i d r o g a , s e n z a t u t t a v i a f o r n i r e a l c u n a p r o v a a l r i g u a r d o . P o c h e o r e p r i m a , l a p o r t a v o c e d e l l a C a s a B i a n c a , K a r o l i n e L e a v i t t , a v e v a i n s i s t i t o s u l l a l e g i t t i m i t à d e l g o v e r n o d e g l i S t a t i U n i t i n e l l ' e s e g u i r e q u e s t o t i p o d i a t t a c c h i , s o s t e n e n d o c h e “ n o n d o v r e b b e e s s e r c i a l c u n a s o r p r e s a a l r i g u a r d o ” . “ I l p r e s i d e n t e h a b a s a t o l a s u a c a m p a g n a s u l l ' u s o d i t u t t i i m e z z i p o s s i b i l i p e r p e r s e g u i r e i c a r t e l l i d e l l a d r o g a c h e d a t r o p p o t e m p o t r a f f i c a n o s o s t a n z e i l l e c i t e n e l n o s t r o P a e s e ” , h a s o t t o l i n e a t o .