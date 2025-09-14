R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o r e n d e r e o m a g g i o a C h a r l i e K i r k , u n g i o v a n e , u n p a d r e c o r a g g i o s o , c h e h a p a g a t o c o n l a s u a v i t a i l p r e z z o d e l l a s u a l i b e r t à . I l s u o s a c r i f i c i o c i r i c o r d a a n c o r a u n a v o l t a d a c h e l a t o s t a l a v i o l e n z a e l a i n t o l l e r a n z a " . L o h a d e t t o l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a k e r m e s s e E u r o p a V i v a d i V o x i n c o r s o a M a d r i d . " V o g l i o d i r e a l t o e c h i a r o a t u t t i g l i o d i a t o r i , a g l i e s t r e m i s t i c h e v e d i a m o p e r l e s t r a d e e a n c h e a i f a l s i m a e s t r i c o n g i a c c a e c r a v a t t a c h e s i n a s c o n d o n o n e i s a l o t t i : n o n c a d r e m o n e l l a l o r o t r a p p o l a , n o n f a r e m o i l g i o c o d i c o l o r o c h e v o g l i o n o t r a s c i n a r e l e n o s t r e n a z i o n i i n u n a s p i r a l e d i v i o l e n z a . N o n c i i n t i m i d i r a n n o , c o n t i n u e r e m o a d a n d a r e a v a n t i e a l o t t a r e s e n z a s o s t a p e r l a l i b e r t à d e l n o s t r o p o p o l o e p e r i l f u t u r o d e l l ' E u r o p a " .