L o n d r a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I j e t F - 3 5 c h e g l i S t a t i U n i t i d o v r e b b e r o v e n d e r e a l l ' A r a b i a S a u d i t a , s e c o n d o l ' a n n u n c i o d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p d u r a n t e l a v i s i t a d e l p r i n c i p e e r e d i t a r i o s a u d i t a M o h a m m e d b i n S a l m a n a l l a C a s a B i a n c a , s a r e b b e r o m e n o a v a n z a t i d i q u e l l i p o s s e d u t i d a I s r a e l e . L o s c r i v o n o i m e d i a i s r a e l i a n i , c i t a n d o f u n z i o n a r i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a , c h e h a n n o d i c h i a r a t o a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a R e u t e r s c h e i s a u d i t i n o n a v r a n n o s i s t e m i d ' a r m a a v a n z a t i e a p p a r e c c h i a t u r e p e r l a g u e r r a e l e t t r o n i c a s v i l u p p a t i i n I s r a e l e .