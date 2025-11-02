W a s h i n g t o n , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P r o n t i p e r u n a r i s p o s t a r a p i d a : i M a r i n e s s t a t u n i t e n s i c o n l a 2 2 e s i m a U n i t à d i S p e d i z i o n e c o n d u c o n o o p e r a z i o n i d i a d d e s t r a m e n t o a P o r t o R i c o . L e f o r z e m i l i t a r i s t a t u n i t e n s i s o n o d i s p i e g a t e n e i C a r a i b i a s u p p o r t o d e l l a m i s s i o n e d e l C o m a n d o S u d , p e r c o n t r a s t a r e i l t r a f f i c o i l l e c i t o d i d r o g a e p r o t e g g e r e l a p a t r i a " . L o h a s c r i t t o s u X l o U s S o u t h e r n C o m m a n d .