R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o t t e a m e r i c a n a h a p a r l a t o c h i a r o : m a l e T r u m p , b e n e i d e m o c r a t i c i . D a u n l a t o i l r i f i u t o d e l l ’ a g e n d a p o p u l i s t a , a g g r e s s i v a e d i v i s i v a d e l p r e s i d e n t e ; d a l l ’ a l t r o , l a c o n f e r m a d e l l a f o r z a d i u n p a r t i t o p l u r a l e , c a p a c e d i u n i r e a n i m e d i v e r s e i n u n a v i s i o n e c o m u n e d i p r o g r e s s o , d i r i t t i e f u t u r o . I d e m a m e r i c a n i s o n o i n s a l u t e " . C o s ì S i m o n a M a l p e z z i , s e n a t r i c e d e l P d . " D a l l a v i t t o r i a d i Z o h r a n M a m d a n i a N e w Y o r k , s i m b o l o d i u n a s p i n t a r a d i c a l e , a l l a e l e z i o n e d i A b i g a i l S p a n b e r g e r i n V i r g i n i a e d i M i k i e S h e r r i l l i n N e w J e r s e y , p r i m a g o v e r n a t r i c e d o n n a d e m o c r a t i c a d e l l o S t a t o . E n t r a m b e v o c i m o d e r a t e c h e p a r l a n o a l c e n t r o d e l P a e s e . A q u e s t e s i a g g i u n g e i l s u c c e s s o d e l r e f e r e n d u m i n C a l i f o r n i a , d o v e g l i e l e t t o r i h a n n o d a t o u n a r i s p o s t a c h i a r a a l t e n t a t i v o d e i M a g a d i r i s c r i v e r e i c o l l e g i e l e t t o r a l i p e r o s t a c o l a r e i d e m o c r a t i c i i n v i s t a d e l m i d - t e r m " . " V i t t o r i e d i v e r s e , m a u n i t e d a u n f i l o c o m u n e : u n ’ A m e r i c a c h e s c e g l i e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e , l a d e m o c r a z i a , l a p l u r a l i t à e l a f i d u c i a . U n s e g n a l e f o r t e , c h e p a r l a a n c h e a n o i : q u a n d o l a p o l i t i c a s a u n i r e l e d i f f e r e n z e , p u ò a n c o r a c a m b i a r e i l f u t u r o ” .