T e l A v i v , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G l i S t a t i U n i t i r e n d o n o n o t o d i e s s e r e i n p o s s e s s o d i " i n f o r m a z i o n i c r e d i b i l i " s e c o n d o c u i H a m a s s t a p i a n i f i c a n d o u n a t t a c c o " i m m i n e n t e " c o n t r o i c i v i l i d e l l a S t r i s c i a d i G a z a . " G l i S t a t i U n i t i h a n n o i n f o r m a t o i P a e s i g a r a n t i d e l l ' a c c o r d o d i p a c e p e r G a z a ( Q a t a r , T u r c h i a e d E g i t t o ) d i i n f o r m a z i o n i c r e d i b i l i c h e i n d i c a n o u n ' i m m i n e n t e v i o l a z i o n e d e l c e s s a t e i l f u o c o d a p a r t e d i H a m a s c o n t r o l a p o p o l a z i o n e d i G a z a " , s i l e g g e i n u n a n o t a d i f f u s a n e l l a n o t t e d a l D i p a r t i m e n t o d i S t a t o . E " q u e s t o a t t a c c o p i a n i f i c a t o c o n t r o i c i v i l i p a l e s t i n e s i c o s t i t u i r e b b e u n a v i o l a z i o n e d i r e t t a e g r a v e d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o e c o m p r o m e t t e r e b b e i p r o g r e s s i s i g n i f i c a t i v i r a g g i u n t i c o n i l l a v o r o d i m e d i a z i o n e " . A d H a m a s v i e n e c h i e s t o d i " r i s p e t t a r e g l i i m p e g n i " s e c o n d o " i t e r m i n i d e l c e s s a t e i l f u o c o " . " S e H a m a s d o v e s s e a n d a r e a v a n t i c o n q u e s t o a t t a c c o , s a r a n n o a d o t t a t e m i s u r e p e r p r o t e g g e r e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a e p e r t u t e l a r e " i l " c e s s a t e i l f u o c o " . G l i S t a t i U n i t i e " g l i a l t r i P a e s i g a r a n t i r e s t a n o d e t e r m i n a t i n e l l ' i m p e g n o p e r l a s i c u r e z z a d e i c i v i l i , p e r m a n t e n e r e l a c a l m a " e " p r o m u o v e r e p a c e e p r o s p e r i t à p e r l a p o p o l a z i o n e d i G a z a e d e l l a r e g i o n e " . N o n c i s o n o , e v i d e n z i a n o i m e d i a a m e r i c a n i , d e t t a g l i s u l p o s s i b i l e a t t a c c o , g l i o b i e t t i v i o i l l u o g o , m a l a n o t a d e l D i p a r t i m e n t o d i S t a t o a r r i v a d o p o l e u l t i m e p a r o l e d i D o n a l d T r u m p . " S e H a m a s c o n t i n u a a u c c i d e r e p e r s o n e a G a z a - h a d e t t o n e i g i o r n i s c o r s i i l t y c o o n - n o n a v r e m o a l t r a s c e l t a s e n o n q u e l l a d i e n t r a r e e u c c i d e r l i " . S i n o r a n o n c i s o n o r e a z i o n i d a p a r t e d i H a m a s . I l T i m e s o f I s r a e l e v i d e n z i a c o m e n e i d e t t a g l i r e s i n o t i d e l l ' a c c o r d o p e r u n c e s s a t e i l f u o c o a G a z a n o n c i s i a n o a c c e n n i e s p l i c i t i a u n a p o t e n z i a l e r e p r e s s i o n e d i H a m a s n e i c o n f r o n t i d e i c i v i l i d i G a z a . " L ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a d i H a m a s d e v e r i s p e t t a r e i s u o i i m p e g n i c o n i m e d i a t o r i e r e s t i t u i r e n e l q u a d r o d e l l ' a t t u a z i o n e d e l l ' a c c o r d o " l e s a l m e d e g l i o s t a g g i d e c e d u t i a n c o r a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . C o s ì l ' u f f i c i o d e l p r e m i e r i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i f f u s a v i a X c h e c o n f e r m a a p p a r t e n e r e a R o n e n T o m m y E n g e l u n o d e i d u e c o r p i c o n s e g n a t i i e r i s e r a d a H a m a s a I s r a e l e . " N o n s c e n d e r e m o a c o m p r o m e s s i e n o n r i s p a r m i e r e m o s f o r z i f i n o a l r i t o r n o d i t u t t i g l i o s t a g g i d e c e d u t i , f i n o a l l ' u l t i m o " , r i m a r c a n o . " I l g o v e r n o , e t u t t o l ' o r g a n i c o p e r i d i s p e r s i e i r a p i t i d e l l o S t a t o d i I s r a e l e , è d e t e r m i n a t o , i m p e g n a t o e l a v o r a s e n z a s o s t a p e r i l r i t o r n o ( i n I s r a e l e ) d i t u t t i i n o s t r i o s t a g g i d e c e d u t i a f f i n c h é a b b i a n o d e g n a s e p o l t u r a n e l l o r o P a e s e " , s i l e g g e a n c o r a . S e c o n d o l a r i c o s t r u z i o n e d e l l e I d f , E n g e l , 5 4 a n n i , è s t a t o u c c i s o n e l k i b b u t z d i N i r O z d u r a n t e l ' a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 i n I s r a e l e e i l s u o c o r p o e r a s t a t o p o r t a t o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . L a m o g l i e e l e d u e f i g l i e , r i c o r d a n o i m e d i a i s r a e l i a n i , e r a n o s t a t e r a p i t e , p e r p o i e s s e r e l i b e r a t e i l m e s e s u c c e s s i v o n e l l ' a m b i t o d e l p r i m o a c c o r d o d i t r e g u a .