R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H a v i n t o c o n t r o i m i l i a r d a r i , c o n t r o D o n a l d T r u m p e d E l o n M u s k , c o n t r o u n a m a c c h i n a d e l p o t e r e c h e s e m b r a v a i m b a t t i b i l e . H a v i n t o p a r l a n d o c h i a r o , g u a r d a n d o l e p e r s o n e n e g l i o c c h i , r i m e t t e n d o l a p o l i t i c a d o v e d e v e s t a r e : p e r s t r a d a , t r a l a g e n t e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k M a r c o F u r f a r o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e W e l f a r e d e l P d . " H a p a r l a t o d i a f f i t t i c h e d i v o r a n o s t i p e n d i , d i a u t o b u s g r a t u i t i , d i s c u o l e a c c e s s i b i l i , d i s u p e r m e r c a t i p u b b l i c i p e r c o m b a t t e r e i l c a r o v i t a , d i u n ’ e c o n o m i a c h e n o n l a s c i i n d i e t r o n e s s u n o . H a d i f e s o G a z a , l a g i u s t i z i a s o c i a l e , i d i r i t t i c i v i l i . H a d e t t o l e c o s e c o m e s t a n n o , s e n z a p a u r a d i p e r d e r e v o t i o d i u r t a r e i p o t e n t i . P e r q u e s t o Z o h r a n M a m d a n i , f i g l i o d i m i g r a n t i , m u s u l m a n o , s o c i a l i s t a d e m o c r a t i c o , c r e s c i u t o t r a l e s c u o l e p u b b l i c h e d e l B r o n x e d e l Q u e e n s , n o n h a s e m p l i c e m e n t e v i n t o : h a s t r a v i n t o " . " E l o h a f a t t o c o m e s i d o v r e b b e s e m p r e f a r e : m e t t e n d o g l i o r e c c h i a t e r r a , t r a l a g e n t e . A s c o l t a n d o , c a m m i n a n d o , r i s p o n d e n d o a i p r o b l e m i v e r i , n o n a l l e c h i a c c h i e r e d e i t a l k s h o w o a l l e l e z i o n i d i c h i d a t r e n t ’ a n n i p e r d e l e e l e z i o n i e c o n t i n u a a s p i e g a r t i c o m e s i v i n c e . O g g i è d a v v e r o u n b e l g i o r n o . C o m p l i m e n t i , Z o h r a n . B u o n l a v o r o , s i n d a c o M a m d a n i ” .