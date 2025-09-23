R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C h i h a s p a r a t o a C h a r l i e K i r k è u n a s s a s s i n o . P e r n o i l a c o n d a n n a d i q u e l c r i m i n e e l a p i e t à v e r s o q u e l l a v i t t i m a n o n s o n o i n d i s c u s s i o n e . C h i u n q u e f u o r i e d e n t r o q u e s t ' a u l a p o l e m i z z i s u q u e s t o , t a c c i a . D i n a n z i a l l a m o r t e c h i n o n a b b a s s a i l c a p o c o l t i v a i s e m i d e l l ' o d i o . N o n l o h a f a t t o l a m o g l i e a l f u n e r a l e . L o h a f a t t o p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i d i n a n z i a q u e l l a b a r a l u i h a d e t t o ' i o o d i o i m i e i a v v e r s a r i ' " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a , G i a n n i C u p e r l o d e l P d . I l d e p u t a t o d e m h a p o i c i t a t o a l c u n e a f f e r m a z i o n i d i K i r k , d a " M i c h e l l e O b a m a h a i l c e r v e l l o p i ù p i c c o l o d i u n a d o n n a b i a n c a " a " l a p e n a d i m o r t e v a f a t t a v e d e r e i n t v , l a d e v o n o v e d e r e a n c h e i b a m b i n i " . K i r k , h a d e t t o C u p e r l o , " e r a u n u o m o c h e , c o m e t u t t i i n d e m o c r a z i a , a v e v a i l d i r i t t o d i p r o n u n c i a r e a n c h e d e l l e b e s t i a l i t à " m a " c h i p a r l a c o s ì n o n è u n s i m b o l o d i l i b e r t à " .