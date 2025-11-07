R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " M a m d a n i h a a t t u a t o r i c e t t e c o n c r e t e , u t i l i e h a u n a v i s i o n e e u n a i d e a d i s o c i e t à p i ù g i u s t a . P a r l a d e l c a r o b o l l e t t e e a f f i t t i , d i i n c l u s i o n e , s i c u r e z z a . H a b u o n e r i c e t t e e d è s t a t o p r e m i a t o p e r q u e s t o " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e a L ' a r i a c h e t i r a , s u L a 7 . " H a m o l t e s o l u z i o n i m o t o s i m i l i a l l e n o s t r e , s i è r e s o c o n t o d i n o n d o v e r r i n c o r r e r e l a s p e c u l a z i o n e i m m o b i l i a r e e q u e l l a f i n a n z i a r i a d i W a l l s t r e e t e c h e b i s o g n a s t a r e v i c i n o a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e , i n q u e s t o è u n 5 s t e l l e " , h a a g g i u n t o l ' e x p r e m i e r .