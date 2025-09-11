R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a l t r o e l e m e n t o d i v i o l e n z a i n u n p e r i o d o d i g r a n d e v i o l e n z a i n t u t t i i s e n s i , a n c h e i n F r a n c i a e a l t r o v e v i v i a m o i n u n p e r i o d o m o l t o p r e o c c u p a n t e . Q u e l l o c h e è s u c c e s s o i n A m e r i c a c i c o l p i s c e m o l t o a n c h e p e r l a v i c i n a n z a p o l i t i c a m a n o n s o l o p e r q u e l l o " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a d A g o r à s u l l ' a s s a s s i n i o d i C h a r l i e K i r k . " I l l i n g u a g g i o d e l l ' o d i o c h e m o l t o s p e s s o a b b i a m o c o n d a n n a t o a p a r o l e i n r e a l t à c o n t i n u a a d a g i r e a n c h e n e l l a v i t a p o l i t i c a . S e n z a v o l e r m i n i m a m e n t e a s s i m i l a r e q u e l l o c h e è a v v e n u t o n e g l i S t a t i U n i t i c h e è g r a v i s s i m o , c o n q u e l l o c h e a v v i e n e a c a s a n o s t r a . O g n i t a n t o r a g i o n a r e s u l l e p a r o l e c h e u s i a m o n e l d i b a t t i t o p o l i t i c o s u i t o n i c h e u s i a m o s u g l i a r g o m e n t i c h e u s i a m o a n c h e d i c a r a t t e r e p e r s o n a l e p e r c o l p i r e l ' a v v e r s a r i o c i d o v r e b b e f a r r i f l e t t e r e . A n c h e r e c e n t e m e n t e h o v i s t o n e i c o n f r o n t i d e l P r e s i d e n t e M e l o n i t o n i e a r g o m e n t a z i o n i c h e s a r e b b e m e g l i o e v i t a r e e m i f e r m o q u a p e r c h é s o n o u n d i s t i l l a t o d i o d i o " .