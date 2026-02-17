R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A v s c h i e d e l ' i s t i t u z i o n e d i u n a c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a " s u g l i E p s t e i n f i l e s , s u t u t t o q u e l l o c h e r i g u a r d a i l n o s t r o P a e s e " . L o c h i e d e A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . U n a r i c h i e s t a a v a n z a t a o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d a N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i . " C h i a r i a m o s u b i t o - h a d e t t o F r a t o i a n n i - c h e n o n a b b i a m o n e s s u n a i n t e n z i o n e d i c e d e r e a l e t t u r e c o m p l o t t i s t e . N o n s i a m o q u i p e r a s s o c i a r e a M a t t e o S a l v i n i a n e s s u n o d e i r e a t i c h e r i g u a r d a n o l a s f e r a d e l l o s f r u t t a m e n t o s e s s u a l i , c h e è u n o d e i f i l o n i p r i n c i p a l i d i q u e s t a o r r i b i l e v i c e n d a " . M a " c i s o n o d u e q u e s t i o n i r i l e v a n t i . L a p r i m a è c h e v o g l i a m o s a p e r e s e a q u e l l a r e t e è s t a t o d a t o s u p p o r t o d a p a r t e d i c i t t a d i n i i t a l i a n i , s e c i s o n o s t a t i r a p p o r t i , s e c i s o n o r e a t i c o m p i u t i n e l n o s t r o P a e s e , s e c i s o n o v i t t i m e i t a l i a n e " . A n c h e p e r c h è , o s s e r v a F r a t o i a n n i , l ' I t a l i a c o m p a r e s p e s s o n e g l i E p s t e i n f i l e s " p e n s o a i S a r d i n i a t r i p , s o n o m o l t i s s i m i i f i l e s c h e f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a S a r d e g n a " . " P o i c ' è u n a l t r o l i v e l l o c h e r i g u a r d a i l s o s t r a t o p o l i t i c o d i q u e s t a v i c e n d a . C i s o n o u n a s e r i e d i m e s s a g g i c h e c o i n v o l g o n o i n p a r t i c o l a r e M a t t e o S a l v i n i e l a L e g a , m e s s a g g i i n c u i S t e v e B a n n o n d i c e a E p s t e i n d i e s s e r e i m p e g n a t o i n u n a r a c c o l t a f o n d i p e r s o s t e n e r e l ' a s c e s a p o l i t i c a d i S a l v i n i a l l e e u r o p e e d e l 2 0 1 9 , c h e q u e l p e r c o r s o a v r e b b e f o r s e p o r t a t o a u n a c r i s i d i g o v e r n o , a i p i e n i p o t e r i . Q u e s t a v i c e n d a è m o l t o s e r i a . L a L e g a h a s m e n t i t o m a n e s s u n a s m e n t i t a è a r r i v a t a d a B a n n o n " , s o t t o l i n e a F r a t o i a n n i . Q u e s t a , a g g i u n g e A n g e l o B o n e l l i , " è u n a c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a n e c e s s a r i a . S i a m o d i f r o n t e a u n a c a b i n a d i r e g i a p e r l a m a n i p o l a z i o n e d e i p r o c e s s i d e m o c r a t i c i i n I t a l i a e i n E u r o p a i n g e n e r a l i . C a p i r e q u a l i s o n o s t a t i g l i s t r u m e n t i , l e r i s o r s e , c h i s i è p r e s t a t o a q u e s t a m a n i p o l a z i o n e p e r s o s t e n e r e u n a d e s t r a s o v r a n i s t a c h e n a s c o n d e v a i n t e r e s s i e c o n o m i c i m o l t o i m p o r t a n t i . C a p i r e d o v r e b b e e s s e r e i n t e r e s s e a n c h e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . C i s a r e b b e s t a t o a n c h e u n c o m p l o t t o c o n t r o P a p a F r a n c e s c o . L e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e d e v o n o i n d a g a r e . C h i e d i a m o a l l a d e s t r a c h e g o v e r n a i l P a e s e : v o g l i a m o f a r e c h i a r e z z a ? " .