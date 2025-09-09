W a s h i n g t o n , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i o m i g l i o r e a m i c o , u n u o m o i n t e l l i g e n t e e p e r s p i c a c e , p a r a c a d u t a t o n e l l a m i a v i t a " . L o s c r i s s e i n u n a l e t t e r a , c o n t e n u t a n e l l i b r o d e g l i a u g u r i p e r i l 5 0 e s i m o c o m p l e a n n o d i J e f f r e y E p s t e i n n e l 2 0 0 3 e p u b b l i c a t o d a i l e g i s l a t o r i a m e r i c a n i , P e t e r M a n d e l s o n , l ' a t t u a l e a m b a s c i a t o r e d e l R e g n o U n i t o n e g l i S t a t i U n i t i . L ' e s i s t e n z a d e l l a l e t t e r a d i M a n d e l s o n e r a s t a t a s e g n a l a t a p e r l a p r i m a v o l t a d a l W a l l S t r e e t J o u r n a l a l u g l i o , q u a n d o i l g i o r n a l e a v e v a p u b b l i c a t o i d e t t a g l i d e l p r e s u n t o b i g l i e t t o d i a u g u r i . U n p o r t a v o c e u f f i c i a l e d e l l ' a m b a s c i a t o r e h a d i c h i a r a t o a l l a B b c : " L o r d M a n d e l s o n h a d a t e m p o a f f e r m a t o a p e r t a m e n t e d i e s s e r s i p e n t i t o p r o f o n d a m e n t e d i e s s e r e s t a t o p r e s e n t a t o a E p s t e i n " a g g i u n g e n d o c h e i l s u o l e g a m e c o n l ' e x f i n a n z i e r e " è d i d o m i n i o p u b b l i c o d a t e m p o " .