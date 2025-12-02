W a s h i n g t o n , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - R a h m a n u l l a h L a k a n w a l , i l c i t t a d i n o a f g h a n o a c c u s a t o d i a v e r s p a r a t o a d u e s o l d a t i d e l l a G u a r d i a N a z i o n a l e n e i p r e s s i d e l l a C a s a B i a n c a s i è d i c h i a r a t o n o n c o l p e v o l e d e l l e a c c u s e d i o m i c i d i o d i p r i m o g r a d o e a g g r e s s i o n e . L ' u o m o , f e r i t o a s u a v o l t a d a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o , h a f a t t o l a s u a p r i m a a p p a r i z i o n e i n t r i b u n a l e t r a m i t e v i d e o d a u n l e t t o d ' o s p e d a l e . S i è d i c h i a r a t o n o n c o l p e v o l e p e r l e a c c u s e d e r i v a n t i d a l l a s p a r a t o r i a d e l 2 6 n o v e m b r e i n c u i è m o r t a l a s p e c i a l i s t a S a r a h B e c k s t r o m , 2 0 a n n i , e d è r i m a s t o f e r i t o i l s e r g e n t e m a g g i o r e A n d r e w W o l f e , 2 4 a n n i .