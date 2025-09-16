R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L a m o b i l i t à è u n a l e v a s t r a t e g i c a d i s v i l u p p o s u c u i s i c o n c e n t r a n o r i s o r s e p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i o g n i s o c i e t à . L ' a u t o r e s t a i l m e z z o p r i n c i p a l e d i 3 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e o g n i g i o r n o l a s c e l g o n o , e f f e t t u a n d o 2 , 5 s p o s t a m e n t i . Q u e s t i c o m p o r t a m e n t i h a n n o c o s t i s o c i a l i e a m b i e n t a l i . I l t r a s p o r t o s u s t r a d a c o n t r i b u i s c e a l 2 3 % d e l l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a . I n o l t r e i l n o s t r o p a r c o a u t o è s e m p r e p i ù v e c c h i o " e d è f r a q u e l l i i n E u r o p a c o n l ' e t à m e d i a p i ù a l t a , a l p u n t o c h e " s o n o q u a s i 4 1 m i l i o n i l e a u t o c o n e t a ' m e d i a d i 1 3 a n n i ' ' . L o s o t t o l i n e a , i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , i n u n v i d e o i n t e r v e n t o i n o c c a s i o n e d e l l ' E c o F e s t i v a l i n c o r s o a R o m a . ' ' I l c o s t o d e l l ' a c q u i s t o d i u n a a u t o e l e t t r i c a e ' a n c o r a e c c e s s i v o p e r g r a n p a r t e d e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e . L ' i n d e c i s i o n e d e l l ' U e n e l r i v e d e r e l e r e g o l e d e l g r e e n d e a l , n e l r e n d e r l o p i u ' s o s t e n i b i l e e p r a g m a t i c o , r a l l e n t a e o s t a c o l a l e d e c i s i o n i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e e d e u r o p e e c i r c a i l r i n n o v o d e l l ' a u t o ' ' , a g g i u n g e U r s o . ' ' Q u e s t o e ' u n o d e i p u n t i d e l l e n o s t r e r i c h i e s t e a l l ' E u r o p a : c o n s e n t i r e c h e c i s i a q u e s t o c a m b i o , p e r u n ' a u t o p i u ' s o s t e n i b i l e e c o l o g i c a m e n t e . C i v u o l e p r a g m a t i s m o , f l e s s i b i l i t a ' , q u e s t o c h i e d i a m o a l l ' E u r o p a . L a s f i d a e ' e n o r m e : r i n n o v a r e e d e c a r b o n i z z a r e i l s e t t o r e e f a r l o i n m a n i e r a r a g i o n e v o l e . L ' I t a l i a h a d e c i s o d i e s s e r e p r o t a g o n i s t a p r o p o n e n d o u n a p p r o c c i o r e s p o n s a b i l e , r e a l i s t i c o , c h e s i d i s c o s t a d a l l ' i d e o l o g i a e s t r e m a d e l G r e e n D e a l e u r o p e o , s e n z a c o n s i d e r a r e l e d i n a m i c h e d i m e r c a t o ' ' . ' ' N e l n o s t r o P a e s e a u t o e l e t t r i c h e r a p p r e s e n t a n o s o l o i l 5 % d e l l ' i m m a t r i c o l a z i o n e - a g g i u n g e U r s o - . L a r e t e d i r i c a r i c a p u r i n c r e s c i t a n e c e s s i t a d i i n v e s t i m e n t i a n c o r a p i u ' c o n s i s t e n t i . P e r q u e s t o c o n r e s p o n s a b i l i t a ' c o m e m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e h o l a n c i a t o i n E u r o p a u n f o r t e a l l a r m e r i g u a r d o a l l a c r i s i d e l l ' a u t o m o t i v e C r i s i d e t e r m i n a t a d a l l e f o l l i e d e l G r e e n D e a l , d a l l a s u a c u l t u r a e d a l l a s u a i d e o l o g i a ' ' .