R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S p a z i o e m a r e s o n o d u e s e t t o r i n e i q u a l i l ’ e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a e m a n i f a t t u r i e r a i t a l i a n a p o s s o n o t r o v a r e n u o v e p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , t e c n o l o g i c o e o c c u p a z i o n a l e ” . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o , i n t e r v e n e n d o a l F o r u m S p a c e & B l u e i n c o r s o o g g i a P a l a z z o P i a c e n t i n i a R o m a . “ L a B l u e e c o n o m y v a l e c i r c a 2 1 6 , 7 m i l i a r d i d i e u r o i n I t a l i a s o s t e n e n d o o l t r e 8 m i l i o n i d i o c c u p a t i a t t r a v e r s o p i ù d i 2 3 2 m i l a i m p r e s e . L a S p a c e e c o n o m y h a u n v a l o r e d i c i r c a 4 m i l i a r d i d i e u r o e i n c l u d e 4 0 0 a z i e n d e c o n 1 3 m i l a a d d e t t i ” , h a d e t t o U r s o , a g g i u n g e n d o c h e q u e s t ' u l t i m a “ r i v e s t e u n ’ i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a a n c h e p e r i m p a t t o s u l P i l , i n q u a n t o I t a l i a è t e r z o P a e s e i n E u r o p a e s e s t o a l m o n d o p e r i n v e s t i m e n t i s p a z i a l i i n r a p p o r t o a l p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o ” . “ L o s p a z i o u n a v o l t a e r a u n a d i m e n s i o n e s o l t a n t o d i a l c u n i P a e s i , c e r t a m e n t e a n c h e d e l l ’ I t a l i a c h e è s t a t o i l t e r z o a t t o r e m o n d i a l e d o p o l ’ U n i o n e S o v i e t i c a e g l i S t a t i U n i t i , e d e r a u n a d i m e n s i o n e s t a t u a l e . O g g i è u n a d i m e n s i o n e s e m p r e p i ù p r e v a l e n t e m e n t e p r i v a t a e q u i n d i d o b b i a m o r e g o l a m e n t a r l a . A b b i a m o f a t t o l a p r i m a l e g g e s u l l o s p a z i o c h e è i s p i r a t r i c e d i q u e l l a e u r o p e a . L a n o s t r a l e g g e n a z i o n a l e i m p l e m e n t a l ’ a t t i v i t à d e i p r i v a t i e s o p r a t t u t t o d e l l e P m i , c h e r a p p r e s e n t a n o e l e m e n t o e s s e n z i a l e n o s t r a f i l i e r a s p a z i a l e ” , h a a g g i u n t o U r s o .