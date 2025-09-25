R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u a n d o p a r l i a m o d i v e s c i c a i p e r a t t i v a p a r l i a m o d i u n a p r o b l e m a t i c a m o l t o f r e q u e n t e , m o l t o p i ù d i q u e l l o c h e t u t t i n o i c i a s p e t t i a m o , c h e m o d i f i c a t a n t i s s i m o l o s t i l e d i v i t a d e l p a z i e n t e p e r c h é è c a r a t t e r i z z a t a d a l l a n e c e s s i t à d i u r i n a r e t a n t e v o l t e e s o p r a t t u t t o c o n u r g e n z a , f i n o a d a r r i v a r e i n a l c u n i c a s i a l l ’ i n c o n t i n e n z a . È c h i a r o c h e i b i s o g n i s o n o d i v e r s i : p e r c h i è c a s a l i n g a è p i ù f a c i l e g e s t i r l a , m a p e r c h i h a u n a v i t a m o l t o a t t i v a , d e v e f a r e r i u n i o n i o v i a g g i f r e q u e n t i , l a v i t a d i v e n t a i m p o s s i b i l e , a l p u n t o c h e m o l t i p a z i e n t i a r r i v a n o a c a m b i a r e p r o f e s s i o n e , a s m e t t e r e d i l a v o r a r e o a d e n t r a r e i n u n c i c l o d i d e p r e s s i o n e i m p o r t a n t e " . L o h a d e t t o E l i s a b e t t a C o s t a n t i n i , d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a U r o l o g i c a A o u T e r n i – U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P e r u g i a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o U r o l o g y R e s i d e n t A c a d e m y t e n u t o s i a l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a a R o m a . . " N o n s i t r a t t a d i u n a v e r a m a l a t t i a m a d i u n a s i n d r o m e c r o n i c a , c h e v a a c c e t t a t a e c u r a t a c o m e l ’ i p e r t e n s i o n e o i l d i a b e t e , c o n t e r a p i e c o n t i n u e . E s i s t o n o s o l u z i o n i m e d i c h e , c o n s e r v a t i v e e c h i r u r g i c h e : i l c o m p i t o d e l m e d i c o è a s c o l t a r e i l p a z i e n t e e s c e g l i e r e i n s i e m e l a t e r a p i a m i g l i o r e , m o d u l a n d o l a s u l l e s u e e s i g e n z e e t e n e n d o c o n t o d e i p r o e c o n t r o d i o g n i t r a t t a m e n t o " c o n c l u d e .