N a s s a u , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' u r a g a n o M e l i s s a s t a c o l p e n d o l e B a h a m a s c o n v e n t i d e v a s t a n t i e p i o g g e t o r r e n z i a l i , d o p o a v e r p r o v o c a t o l a m o r t e d i a l m e n o 3 4 p e r s o n e i n G i a m a i c a , C u b a e H a i t i . I l b i l a n c i o d e l l e v i t t i m e c o n t i n u a a d a u m e n t a r e m e n t r e l ' u r a g a n o , c h e a l l ' i n i z i o e r a u n a t e m p e s t a d i c a t e g o r i a 5 e o r a s i è i n d e b o l i t o f i n o a r a g g i u n g e r e l a c a t e g o r i a 2 , s i s p o s t a a t t r a v e r s o l e B a h a m a s e s i p r e v e d e c h e p a s s e r à v i c i n o a l l e B e r m u d a . L e a u t o r i t à d i H a i t i h a n n o d i c h i a r a t o c h e a l m e n o 2 5 p e r s o n e , t r a c u i b a m b i n i , s o n o m o r t e . I n G i a m a i c a s o n o s t a t i c o n f e r m a t i o t t o d e c e s s i , m e n t r e n e l l a R e p u b b l i c a D o m i n i c a n a è s t a t o s e g n a l a t o u n d e c e s s o , p o r t a n d o i l b i l a n c i o d e l l e v i t t i m e a t t u a l m e n t e n o t o n e i C a r a i b i a 3 4 . C u b a n o n h a a n c o r a s e g n a l a t o v i t t i m e , m a h a s u b i t o d i s t r u z i o n i d i f f u s e . I n G i a m a i c a , i l p r i m o m i n i s t r o A n d r e w H o l n e s s h a d e s c r i t t o l a s i t u a z i o n e p a r l a n d o d i " d e v a s t a z i o n e t o t a l e " i n t u t t a l ' i s o l a , c o n l e p e r s o n e b l o c c a t e s u i t e t t i e s e n z a e l e t t r i c i t à . D o p o a v e r c o l p i t o C u b a c o m e u n a t e m p e s t a d i c a t e g o r i a 3 , i l p r e s i d e n t e M i g u e l D í a z - C a n e l h a d e f i n i t o i l m o m e n t o d e l p a s s a g g i o d i M e l i s s a " u n a n o t t e m o l t o c o m p l e s s a , c o n d a n n i s i g n i f i c a t i v i s e g n a l a t i " , a g g i u n g e n d o c h e l e o p e r a z i o n i d i s a l v a t a g g i o e r e c u p e r o i n i z i e r a n n o n o n a p p e n a l e c o n d i z i o n i l o c o n s e n t i r a n n o .