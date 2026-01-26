R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n i v e r s i t a s M e r c a t o r u m è l a p r i m a u n i v e r s i t à t e l e m a t i c a i t a l i a n a a d e s s e r e s t a t a r i c o n o s c i u t a c o m e ' r e s e a r c h e n t i t y ' a l i v e l l o e u r o p e o , d a p a r t e d i E u r o s t a t , l ’ u f f i c i o s t a t i s t i c o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a c h e i n s e r i s c e l ’ a t e n e o t r a l e i s t i t u z i o n i a b i l i t a t e a o p e r a r e n e l s i s t e m a d e l l a r i c e r c a e u r o p e a f o n d a t a s u d a t i u f f i c i a l i . L o s t a t u s d i r e s e a r c h e n t i t y , a t t r i b u i t o d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a - E u r o s t a t , è r i s e r v a t o a u n n u m e r o s e l e z i o n a t o d i u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a c h e s o d d i s f a n o s t r i n g e n t i r e q u i s i t i d i q u a l i t à s c i e n t i f i c a , a f f i d a b i l i t à i s t i t u z i o n a l e , s i c u r e z z a d e i d a t i e d e t i c a d e l l a r i c e r c a , e d è f i n a l i z z a t o a l l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à b a s a t e s u l l ’ a c c e s s o a i m i c r o d a t i s t a t i s t i c i e u r o p e i . G r a z i e a q u e s t o a c c r e d i t a m e n t o , l ’ a t e n e o s i i n t e g r a n e l s i s t e m a e u r o p e o d e l l a r i c e r c a f o n d a t a s u d a t i u f f i c i a l i , c o n l a p o s s i b i l i t à d i p r e s e n t a r e p r o g e t t i d i r i c e r c a e a c c e d e r e i n m o d a l i t à c o n t r o l l a t a a i m i c r o d a t i E u r o s t a t p e r a n a l i z z a r e f e n o m e n i e c o n o m i c i , s o c i a l i e t e r r i t o r i a l i d i r i l e v a n z a s t r a t e g i c a p e r l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e p e r i p r o c e s s i d i s v i l u p p o . “ Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o - d i c h i a r a G i o v a n n i C a n n a t a , r e t t o r e d i U n i M e r c a t o r u m - c o n f e r m a l a n o s t r a p r e s e n z a n e l l a r i c e r c a e u r o p e a b a s a t a s u e v i d e n z e u f f i c i a l i . E ' i l r i s u l t a t o d i u n p e r c o r s o c o s t r u i t o s u r i g o r e s c i e n t i f i c o , r e s p o n s a b i l i t à i s t i t u z i o n a l e e v i s i o n e i n t e r n a z i o n a l e . U n i v e r s i t a s M e r c a t o r u m d i m o s t r a d i e s s e r e u n a u n i v e r s i t à d i g i t a l e c a p a c e d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e d i d a t t i c a e r i c e r c a d i a l t o l i v e l l o , c o n t r i b u e n d o i n m o d o r i c o n o s c i u t o a l l a p r o d u z i o n e d i c o n o s c e n z a a s u p p o r t o d e l l e d e c i s i o n i p u b b l i c h e ” .