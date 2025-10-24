R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o a b b i a m o u n c o r s o d i l a u r e a t r i e n n a l e i n S c i e n z e p s i c o l o g i c h e p e r l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a , a c u i s e g u o n o d u e l a u r e e m a g i s t r a l i , u n a i n N e u r o p s i c o l o g i a e l ' a l t r a i n P s i c o l o g i a d e l l a s a n i t à . A q u e s t i s i a g g i u n g o n o u n c o r s o i n S c i e n z e c o g n i t i v e , d i v e r s i m a s t e r e , a b r e v e , u n a s c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e . I l p r o g e t t o A g o r à d e l l a p s i c o l o g i a r a p p r e s e n t a i l c o m p l e t a m e n t o " , d e l l a f i l i e r a d i d a t t i c a , " e a l t e m p o s t e s s o l ' a p e r t u r a v e r s o l ' e s t e r n o d i q u e s t o p e r c o r s o " . L o h a d e t t o G i a n l u c a V a g o , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e o n c o e m a t o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o c u l t u r a l e d e l l ' a t e n e o m e n e g h i n o : 6 i n c o n t r i a p e r t i a l l a c i t t a d i n a n z a p e r c o n f r o n t a r s i e d i s c u t e r e s u i g r a n d i t e m i d e l n o s t r o t e m p o , c o n m e n t i b r i l l a n t i e v o c i d i s p i c c o d e l l a c u l t u r a . P e r V a g o i l p r o g e t t o , i n s e r i t o n e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e M e d i c i n a , " c o m p l e t a l ' i n t e r a f i l i e r a f o r m a t i v a d e l l ' a t e n e o " . U n ' o f f e r t a f o r m a t i v a c h e m i r a a n c h e a f o r m a r e n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à i n a m b i t o s a n i t a r i o p e r m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i o f f e r t i a i c i t t a d i n i e a i p a z i e n t i . " Q u e s t o - s o t t o l i n e a - è i l c o n t r i b u t o c h e , c o m e u n i v e r s i t à , p o s s i a m o d a r e . C ' è u n a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a c h e l a f i g u r a d e l l o p s i c o l o g o i n a m b i t o s a n i t a r i o n o n s i a s o l o u n v a l o r e u m a n o , m a a n c h e u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e d i s o s t e n i b i l i t à p e r l ' i n t e r o s i s t e m a : u n s u p p o r t o r e a l e e o r m a i r i c o n o s c i u t o a l l a s a n i t à p u b b l i c a " .