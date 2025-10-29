M i l a n o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r I n t e s a S a n p a o l o p o t e r p a r t e c i p a r e a d e v e n t i c o m e i l C a r e e r D a y i n s i e m e a L u i s s è u n ’ o p p o r t u n i t à s i g n i f i c a t i v a e l a n o s t r a p r e s e n z a è s e m p r e s t a t a u n a c o s t a n t e . È i m p o r t a n t e p e r n o i p o t e r i n c o n t r a r e i c a n d i d a t i e g l i s t u d e n t i , s i a p e r c o n o s c e r e e a p p r o f o n d i r e l e l o r o a m b i z i o n i e a s p i r a z i o n i , s i a p e r p o t e r d a r e l o r o u n c o n t r i b u t o , f o r n e n d o c o n s i g l i p e r o r i e n t a r l i r i s p e t t o a l m o n d o d e l l a v o r o " . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i R o s s e l l a S g a m b a t i , r e c r u i t e r d i I n t e s a S a n p a o l o , i n o c c a s i o n e d e l C a r e e r D a y d e l l ’ u n i v e r s i t à L u i s s , g i u n t o p e r l a p r i m a v o l t a a M i l a n o , p o r t a n d o n e l c u o r e d e l l a c a p i t a l e e c o n o m i c a d e l P a e s e u n a g i o r n a t a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l ’ i n c o n t r o t r a t a l e n t i e a z i e n d e . L a g i o r n a t a s i è s v o l t a p r e s s o i l M i l a n o L u i s s H u b , s p a z i o c h e p r e v e d e a n c h e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l C o m u n e d i M i l a n o , i n u n l u o g o d i d i a l o g o t r a u n i v e r s i t à e m o n d o d e l l a v o r o , a l l ’ i n s e g n a d i u n c o n f r o n t o c o n c r e t o e p r o i e t t a t o a l f u t u r o . L u i s s h a s v i l u p p a t o c o r s i e p e r c o r s i f o r m a t i v i d e d i c a t i a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a l d a t a m a n a g e m e n t e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e i n l i n e a c o n l e c o m p e t e n z e d e l f u t u r o . " P e r n o i è a l t r e s ì i m p o r t a n t e p o t e r a v e r e q u e s t o c o n t a t t o d i r e t t o p e r c h é p e r i g i o v a n i è u n ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r s i d i p e r s o n a e r i c e v e r e f e e d b a c k i m m e d i a t i , n o n c h é c o n o s c e r e l e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i c h e l a n o s t r a r e a l t à p u ò o f f r i r e - s p i e g a S g a m b a t i - . C r e d o c h e q u e s t o s i a u n m o m e n t o u t i l e p e r c r e a r e u n p o n t e t r a u n i v e r s i t à e i m p r e s a , c h e c o n s e n t e s i a a n o i c h e a g l i s t u d e n t i d i c r e a r e u n u t i l e c o n t a t t o s i g n i f i c a t i v o " . " A b b i a m o p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e p e r l e f a c o l t à e c o n o m i c o f i n a n z i a r i e i n l i n e a c o n l e r i c e r c h e p e r l e n o s t r e f u n z i o n i d i b u s i n e s s t r a c u i i l p r o f i l o d e i G l o b a l A d v i s o r m a i n u n a r e a l t à m o l t o v a r i a c o m e I n t e s a S a n p a o l o c o g l i a m o c o n g r a n d e i n t e r e s s e a n c h e p e r c o r s i d i v e r s i - s o t t o l i n e a – t r a c u i i p r o f i l i s t e m S t e m . A d e s e m p i o L u i s s h a s v i l u p p a t o c o r s i e p e r c o r s i f o r m a t i v i d e d i c a t i a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a l d a t a m a n a g e m e n t e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e i n l i n e a c o n l e c o m p e t e n z e d e l f u t u r o . Q u e l l o c h e I n t e s a S a n p a o l o o f f r e a q u e s t i g i o v a n i è u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , d i n a m i c o , c h e o f f r e l o r o l a p o s s i b i l i t à d i c r e s c e r e i n s i e m e a n o i c o n f o r m a z i o n e e f l e s s i b i l i t à , a n c h e g r a z i e a l l o s m a r t w o r k i n g e a l l a s e t t i m a n a c o r t a e p e r c o r s i d i c r e s c i t a t a i l o r m a d e c h e v a l o r i z z a n o i l l o r o p o t e n z i a l e " , c o n c l u d e S g a m b a t i .