M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l c o n v e g n o a n n u a l e d e l C o d a u , l ' a s s o c i a z i o n e d e i d i r e t t o r i g e n e r a l i d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e , a M i l a n o q u e s t ' a n n o a f f r o n t a i l t e m a d e l l a ' c o o p e t i z i o n e ' u n i v e r s i t a r i a , o v v e r o d e l l a c a p a c i t à d e l l e u n i v e r s i t à d i c o l l a b o r a r e a n c h e q u a n d o c o m p e t o n o p e r l ' a t t r a z i o n e d e l l e r i s o r s e , s i a l e r i s o r s e f i n a n z i a r i e c h e i t a l e n t i c h e g l i s t u d e n t i . Q u e s t o c a m b i o d i p r o s p e t t i v a è u n a n e c e s s i t à d e l m o m e n t o p e r c h é l ' a r e n a d e i p r o s s i m i a n n i , n e i q u a l i l e u n i v e r s i t à s i t r o v a n o a d o p e r a r e , p o r t e r à e s v i l u p p e r à m o l t o i t e m i d e l l a c o m p e t i z i o n e s u l l e r i s o r s e p e r c h é i f i n a n z i a m e n t i d o p o i l P n r r n o n p o t r a n n o e s s e r e a l l i v e l l o c h e a b b i a m o v i s t o n e g l i u l t i m i a n n i m a r i e n t r e r a n n o i n u n a d i n a m i c a o r d i n a r i a . E p e r c h é i l n u m e r o d e g l i s t u d e n t i a c a u s a d e l l ' i m p a t t o d e l t r e n d d e m o g r a f i c o d i m i n u i r à n o n s o l o i n I t a l i a m a a n c h e i n E u r o p a a u m e n t a n d o p e r t a n t o g l i e f f e t t i c o m p e t i t i v i " . C o s ì , i n t e r v i s t a t o d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , A l b e r t o S c u t t a r i , p r e s i d e n t e d i C o d a u , p r e s e n t a i l c o n v e g n o a n n u a l e d i M i l a n o . I l C o d a u è l ' a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e i d i r e t t o r i g e n e r a l i e d e i d i r i g e n t i d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e , r a g g r u p p a a l s u o i n t e r n o 9 7 u n i v e r s i t à , q u i n d i t u t t e l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e s i a n o e s s e s t a t a l i e n o n s t a t a l i , i n c a m p u s e o f f c a m p u s . S e c o n d o S c u t t a r i , " p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a v o c a z i o n e d e l l a m i s s i o n e d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i t a l i a n o c h e è p r e v i s t a a n c h e d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , e c h e d e v e c o n s e n t i r e a g l i s t u d e n t i d i a c c e d e r e f a c i l m e n t e a l l e u n i v e r s i t à e q u i n d i d e v e g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l o s t u d i o , e p e r e s s e r e c o m p e t i t i v i c o m e s i s t e m a a l i v e l l o m o n d i a l e , l e u n i v e r s i t à e g l i e n t i d i r i c e r c a d o v r a n n o p e r t a n t o c o l l a b o r a r e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e d i ' f r o n t i e r a ' s i a e d i l i z i a c h e d i g i t a l i , n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g r a m m i d i d a t t i c i i n n o v a t i v i , n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g r a m m i d i r i c e r c a a n c h ' e s s i d i ' f r o n t i e r a ' " . E s e c o n d o i l p r e s i d e n t e d i C o d a u " c i s o n o t r e f a t t o r i c h e p o s s o n o a i u t a r e l e u n i v e r s i t à a c o l l a b o r a r e i n s i e m e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i o b i e t t i v i e s f i d e i m p o r t a n t i " . " I l p r i m o f a t t o r e - e l e n c a - è i l s i s t e m a d i f i n a n z i a m e n t o d i i n c e n t i v a z i o n e c h e a t t u a l m e n t e è m o l t o o r i e n t a t o a l l a c o m p e t i z i o n e d e g l i a t e n e i e p o t r e b b e e s s e r e a n c h e o r i e n t a t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i d i c o l l a b o r a z i o n e d a m i s u r a r e i n b a s e a i r i s u l t a t i " . " I l s e c o n d o e l e m e n t o - p r o s e g u e - è i n t e r n o a g l i a t e n e i e q u i n d i r i g u a r d a l a l o r o c a p a c i t à d i g e s t i r e i p r o g e t t i d i d i d a t t i c a e d i r i c e r c a n o n s o l o c o m e p a r t i t e d i g i r o p e r c h é i c o s t i g e n e r a l i s o n o f i n a n z i a t i d a l l a f i n a n z a p u b b l i c a m a c o m e v e r i e p r o p r i i n v e s t i m e n t i , i c u i r i t o r n i d e v o n o e s s i s t e s s i f i n a n z i a r e l o s v i l u p p o e i l d i r i t t o a l l o s t u d i o " . " I l t e r z o f a t t o r e - c o n c l u d e - s o n o l e c o m p e t e n z e p e r c h é i n q u e s t a f a s e , o l t r e a d a v e r e c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i d i t i p o r e a l i z z a t i v o , o c c o r r e a v e r e a n c h e c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i c h e f a v o r i s c a n o l ' o r g a n i z z a z i o n e , i l n e t w o r k i n g , l a c o l l a b o r a z i o n e e l a c o m p r e n s i o n e d e l l e e s i g e n z e d e i p r o p r i p a r t n e r " .