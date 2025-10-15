R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M e r c k t i e n e m o l t o a l l ' e d u c a z i o n e s c i e n t i f i c a d e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i . I l C u r i o s i t y c u b e f a p a r t e d i u n ' i n i z i a t i v a p i ù a m p i a c h e s i c h i a m a S p a r k , d a l l ’ i n g l e s e ' s c i n t i l l a ' . U n a s c i n t i l l a c h e v o g l i a m o a c c e n d e r e n e i g i o v a n i , p e r i s p i r a r l i e f a r e i n m o d o c h e l a c u r i o s i t à n e i c o n f r o n t i d e l l a s c i e n z a e d e l m o n d o c h e l i c i r c o n d a , l i a c c o m p a g n i p o i n e l p e r c o r s o d i s t u d i e l i p o r t i a c o n s i d e r a r e a n c h e l a s c e l t a d i u n a f a c o l t à s c i e n t i f i c a c o m e u n a p r o s p e t t i v a f u t u r a . V o g l i a m o f a r c a p i r e l o r o c h e a t t r a v e r s o l a s c i e n z a p o s s o n o c o n t r i b u i r e a l p r o g r e s s o e a l l ' i n n o v a z i o n e d e l f u t u r o " . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s A n g e l a R i n a l d i , M a n a g i n g D i r e c t o r M e r c k L i f e S c i e n c e S r l I t a l y , i l l u s t r a n d o l ' o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o ' C u r i o s i t y c u b e ' , u n c o n t a i n e r a d i b i t o a l a b o r a t o r i o s c i e n t i f i c o m o b i l e , i n t e r a t t i v o e a l i m e n t a t o a e n e r g i a s o l a r e , c h e v i a g g i a i n t u t t a E u r o p a p r o p o n e n d o a t t i v i t à p e r g l i s t u d e n t i d a l l a q u a r t a e l e m e n t a r e a l l a t e r z a m e d i a . D a l 1 4 a l 1 6 o t t o b r e " s t a f a c e n d o t a p p a i n I t a l i a , a S e g r a t e ( M i l a n o ) , i n v i a E m i l i a 2 3 - r i c o r d a R i n a l d i - e s u c c e s s i v a m e n t e s a r à n e l l a s e d e d i M e r c k a d I v r e a ( T o r i n o ) " , d a l 2 0 a l 2 2 o t t o b r e i n P i a z z a O t t i n e t t i . " V o g l i a m o d a r e u n o s p a z i o a i g i o v a n i r a g a z z i t r a i 9 e i 1 3 a n n i i n c u i , a t t r a v e r s o e s p e r i e n z e p r a t i c h e e c o n c r e t e , p o s s a n o c a p i r e c h e l a s c i e n z a p u ò e s s e r e a n c h e c o i n v o l g e n t e , i n t e r e s s a n t e , d i v e r t e n t e . M e r c k - e v i d e n z i a R i n a l d i - e i s u o i d i p e n d e n t i s o n o m o l t o o r g o g l i o s i d e l p r o g e t t o " . L ’ e s p e r i e n z a e d u c a t i v a i t i n e r a n t e è i n f a t t i p e n s a t a p e r s t i m o l a r e l a c u r i o s i t à s c i e n t i f i c a e a v v i c i n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l m o n d o d e l l e S t e m ( S c i e n c e , t e c h n o l o g y , e n g i n e e r i n g a n d m a t h e m a t i c s ) . I l p r o g e t t o , p a r t i t o n e l 2 0 1 7 , a d o g g i h a c o i n v o l t o o l t r e 2 3 0 m i l a g i o v a n i i n 1 4 P a e s i . " I l t e m a d i q u e s t ' a n n o è l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - s p i e g a R i n a l d i - A l l ' i n t e r n o d e l c u b o c i s o n o t r e d i v e r s e e s p e r i e n z e : n e l l a p r i m a i r a g a z z i p o s s o n o g i o c a r e a d i s t i n g u e r e i m m a g i n i r e a l i d a i m m a g i n i g e n e r a t e c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . C ' è p o i u n a p o s t a z i o n e d o v e p o s s o n o g i o c a r e c o n l a g u i d a a u t o n o m a e c a p i r e c h e v a n t a g g i p o t r à a p p o r t a r e n e l f u t u r o . E u n ' u l t i m a p o s t a z i o n e d o v e , a t t r a v e r s o u n g i o c o , s i c o m p a r a l ' i n t e l l i g e n z a u m a n a c o n q u e l l a a r t i f i c i a l e " . I l C u r i o s i t y c u b e - r i p o r t a u n a n o t a - u n i s c e g i o c o , s c o p e r t a e r i f l e s s i o n e . U n ’ e s p e r i e n z a p e n s a t a p e r l a s c i a r e i l s e g n o . U n o b i e t t i v o c e n t r a t o , a q u a n t o p a r e : " I l f e e d b a c k c h e c i a r r i v a d a g l i i n s e g n a n t i è m o l t o p o s i t i v o . I l 9 8 % r i f e r i s c e c h e l ' e s p e r i e n z a è s t a t a n o n s o l o i n t e r e s s a n t e , m a a l t a m e n t e f o r m a t i v a " , c o n c l u d e .