R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " T o r V e r g a t a E x t e n d e d è u n p r o g e t t o d i d i d a t t i c a a v a n z a t a p e n s a t o p e r i n t e g r a r e l a d i d a t t i c a f r o n t a l e t r a d i z i o n a l e . N a s c e i n s e n o a l l a F a c o l t à d i V e t e r i n a r i a c o m e p r i m a a p p l i c a z i o n e p e r l a g e s t i o n e d i s i t u a z i o n i t i p i c h e d i q u e s t o m o n d o , p e r m e t t e n d o d i p o r t a r e v i r t u a l m e n t e g l i s t u d e n t i i n z o n e d o v e n o n è f a c i l e f a r e l e z i o n e o d i p a r t e c i p a r e a d e v e n t i d i f f i c i l i d a p i a n i f i c a r e , c o m e i l p a r t o d i u n a m u c c a " . L o h a d e t t o M a r c o R e , p r o f e s s o r e d i E l e t t r o n i c a d i g i t a l e a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , i n t e r v e n d o a l l ’ e v e n t o ' O n e h e a l t h : e d u c a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' , t e n u t o s i i e r i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r e t e f o r m a t i v a i s t i t u i t a d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a p e r i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a . " I l p r o g e t t o è m o l t o p i ù e s t e s o e r i g u a r d a a n c h e a l t r e f a c o l t à . D a i n g e g n e r e e l e t t r o n i c o - s p i e g a - p e n s o a c o s a p o s s a s i g n i f i c a r e p e r u n o s t u d e n t e p a r t e c i p a r e i n t e r a t t i v a m e n t e a u n a l e z i o n e a l l ’ i n t e r n o d i u n ' a z i e n d a c h e f a b b r i c a s a t e l l i t i , p i u t t o s t o c h e i n u n ' a z i e n d a c h e f a b b r i c a r a d a r a d a p e r t u r a s i n t e t i c a p e r a p p l i c a z i o n i c i v i l i e m i l i t a r i . Q u e s t o t i p o d i a p p r o c c i o a i u t a i n d u e s e t t o r i f o n d a m e n t a l i : l ' o r i e n t a m e n t o d e g l i s t u d e n t i , c h e p o s s o n o c o s ì s c e g l i e r e l e s t r a d e p i ù g i u s t e p e r l a l o r o s e n s i b i l i t à , m a a n c h e n e l l a l e z i o n e f r o n t a l e c o m e i n t e g r a z i o n e . C i ò c h e v o r r e i s o t t o l i n e a r e , c h e è i m p o r t a n t e e s o t t i n t e s o n e l l a p a r o l a ' e x t e n d e d ' , è c h e n o i v o g l i a m o e s t e n d e r e l a d i d a t t i c a p e r f a r e i n m o d o c h e g l i s t u d e n t i s i a n o p i ù c o i n v o l t i a n c h e e m o z i o n a l m e n t e n e l l ’ a p p r e n d i m e n t o e p o s s a n o a n c h e ' a g i r e ' d u r a n t e l e l e z i o n i , a n c h e s e q u e l l o c h e o f f r e E x t e n d e d è u n ' f a r e v i r t u a l e ' " .