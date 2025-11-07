B a r i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " G l i s t u d e n t i s o n o a l c e n t r o d e l l a n o s t r a a t t e n z i o n e : i l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i f o r m a r e e c c e l l e n z e , a r g i n a r e l a f u g a d e i c e r v e l l i e f a r e i n m o d o c h e i g i o v a n i r e s t i n o i n P u g l i a e p o r t i n o v a l o r e a l n o s t r o t e r r i t o r i o " . E ' q u a n t o d i c h i a r a t o d a A n t o n e l l a R a g o , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l l ’ U n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e G e n n a r o , d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o A c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 . " A b b i a m o a m p l i a t o l a n o s t r a o f f e r t a f o r m a t i v a - h a p r o s e g u i t o R a g o - c o n i p e r c o r s i i n M e d i c i n a e I n g e g n e r i a e s o n o p a r t i t i g r a n d i p r o g e t t i d i r i c e r c a . N o i c i d e f i n i a m o u n ’ u n i v e r s i t à s t u d e n t e - c e n t r i c a , a s c o l t i a m o l e p r o p o s t e d e i g i o v a n i e c i a i u t a n o a m i g l i o r a r e l e n o s t r e a z i o n i . C o n t i n u e r e m o i n q u e s t a d i r e z i o n e , s i t r a t t a d e l m o d o g i u s t o p e r i n t r a p r e n d e r e u n g r a n d e c a m m i n o " . " L a L u m - h a c o n c l u s o - è u n a c o m u n i t à f a t t a d i u o m i n i e d o n n e d i v a l o r e c h e h a n n o l a v o r a t o t a n t o i n q u e s t i 2 5 a n n i : o g g i è u n m o m e n t o s o l e n n e m a f e s t e g g i a m o i g r a n d i r i s u l t a t i c h e a b b i a m o o t t e n u t o " .