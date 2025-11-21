R o m a , 2 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l p r i m o a p p e l l o d e l s e m e s t r e f i l t r o p e r l ’ a c c e s s o a M e d i c i n a s i è r i v e l a t o u n c l a m o r o s o p a s s o f a l s o . L e i m m a g i n i d e l l e p r o v e c i r c o l a t e s u i s o c i a l , i t e l e f o n i e g l i a l t r i d i s p o s i t i v i i n t r o d o t t i i n a u l a , i c o n t r o l l i d i s o m o g e n e i e l e r e a z i o n i d i v e r g e n t i d e g l i a t e n e i h a n n o m e s s o i n l u c e u n s i s t e m a d i v i g i l a n z a i n a d e g u a t o e p r o f o n d a m e n t e i n g i u s t o p e r m i g l i a i a d i s t u d e n t i " . L o d i c o n o i r e s p o n s a b i l i n a z i o n a l i U n i v e r s i t à , S a n i t à e S c u o l a d e l P d A l f r e d o D ’ A t t o r r e , M a r i n a S e r e n i e I r e n e M a n z i , i c o m p o n e n t i d e l l e c o m m i s s i o n i I s t r u z i o n e e s a n i t à d i C a m e r a e S e n a t o D ’ E l i a , R a n d o , V e r d u c c i , C r i s a n t i , B e r r u t o , I a c o n o , O r f i n i , F u r f a r o , M a l a v a s i , C i a n i , G i r e l l i , S t u m p o , Z a m b i t o , Z a m p a , C a m u s s o e i p a r l a m e n t a r i d e m M a l p e z z i e R o s s i . " A q u e s t o s i a g g i u n g o n o l e c r i t i c i t à g i à n o t e : a u l e i n s u f f i c i e n t i , d i d a t t i c a m i s t a i m p o s t a d a l l e c i r c o s t a n z e , i n c e r t e z z e p e r g l i s t u d e n t i f u o r i s e d e e i l r i c o r s o s e m p r e p i ù d i f f u s o a i c o s t o s i c o r s i p r i v a t i c h e l a r i f o r m a a v r e b b e d o v u t o s u p e r a r e - p r o s e g u o n o g l i e s p o n e n t i d e m - . Q u e s t a n o n è u n a r i f o r m a , è u n i n g a n n o , c h e t r a d i s c e t u t t e l e a t t e s e d i s t u d e n t i e f a m i g l i e , i n g i g a n t e n d o p e s a n t e m e n t e a d d i r i t t u r a c o s t i , d i s a g i e i n c e r t e z z a p e r t u t t i g l i s t u d e n t i " . " S e r v e u n c a m b i o r a d i c a l e d i m o d e l l o , v i s t o c h e è e m e r s a l a t o t a l e i n a d e g u a t e z z a d i u n f i n t o s e m e s t r e f i l t r o , c h e è i n r e a l t à u n b i m e s t r e s v o l t o p r e v a l e n t e m e n t e i n m o d a l i t à t e l e m a t i c a , c o n c o n t e n u t i d i d a t t i c i i n a d e g u a t i s i a p e r l a p r e p a r a z i o n e d e l l ’ e s a m e s i a p e r l a p r o s e c u z i o n e d e g l i s t u d i i n M e d i c i n a " , p r o s e g u e i l P d . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a q u e s t o q u a d r o c h e d e l i n e a u n t o t a l e f a l l i m e n t o , c h i e d i a m o a l l a M i n i s t r a B e r n i n i d i v e n i r e a r i f e r i r e i n A u l a p e r f a r e c h i a r e z z a i m m e d i a t a s u l l e i r r e g o l a r i t à e m e r s e , a s s i c u r a r e u n i f o r m i t à d i p r o c e d u r e e v a l u t a z i o n i t r a g l i a t e n e i e a f f r o n t a r e c o n u r g e n z a l e c a r e n z e s t r u t t u r a l i c h e h a n n o c o m p r o m e s s o l a c r e d i b i l i t à d e l s e m e s t r e f i l t r o . U n a r i f o r m a f l o p " , d i c o n o a n c o r a g l i e s p o n e n t i d e l P d . " R i b a d i a m o c h e l ’ a c c e s s o a M e d i c i n a r i c h i e d e u n s i s t e m a t r a s p a r e n t e , e q u o e s e r i o , t a n t o p i ù i n u n m o m e n t o i n c u i è n e c e s s a r i o r i l a n c i a r e i l S S N e f a r t o r n a r e a t t r a t t i v e t u t t e l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e . Q u a n t o a c c a d u t o d i m o s t r a c h e i l G o v e r n o n o n è s t a t o i n g r a d o d i g a r a n t i r l o : a v e v a m o d e n u n c i a t o d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e l e c r i t i c i t à d i u n a r i f o r m a s b a g l i a t a e d e s c l u s i v a m e n t e p r o p a g a n d i s t i c a . O r a s e r v o n o r i s p o s t e r a p i d e e s o l u z i o n i c o n c r e t e , n e l l ’ i n t e r e s s e d e g l i s t u d e n t i e d e l l a q u a l i t à d e l l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i a ” , c o n c l u d o n o .