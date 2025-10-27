R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o r u o l o a l l ' i n t e r n o d e l p r o g e t t o O n e H e a l t h i n c o l l a b o r a z i o n e c o n R o m a T o r V e r g a t a è m o l t o o p e r a t i v o : u n a d e l l a j o b d e s c r i p t i o n d e l l ' I s t i t u t o z o o p r o f i l a t t i c o s p e r i m e n t a l e p r e v e d e a n c h e l a f o r m a z i o n e d e i q u a d r i s a n i t a r i d e i p r o f e s s i o n i s t i c h e f a n n o p a r t e d e l l e a r e e d i c o m p e t e n z a . D i f a t t o , l ' u n i v e r s i t à c i d à a g i o d i p o t e r f o r n i r e l o r o t u t t a l a n o s t r a e x p e r t i s e i n q u e l l e m a t e r i e p e c u l i a r i c h e f a n n o p a r t e d e l l a s a l u t e p u b b l i c a t o u t c o u r t " . L o h a d e t t o S t e f a n o P a l o m b a , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o I z s L a z i o e T o s c a n a , i n t e r v e n d o a l l ' e v e n t o ' O n e h e a l t h : e d u c a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' , o g g i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r e t e f o r m a t i v a i s t i t u i t a d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a p e r i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a . T r a q u e s t e m a t e r i e f i g u r a n o " l ' e p i d e m i o l o g i a , l e b i o t e c n o l o g i e , t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l ' a n a l i s i p r e v e n t i v a e p r e d i t t i v a d e l l e p a t o l o g i e e d e l l e z o o n o s i , c h e p o s s o n o e s s e r e o g g e t t o d i p r o b l e m a t i c a a l i v e l l o r e g i o n a l e e n a z i o n a l e - s p i e g a P a l o m b a - L ' a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e è n e c e s s a r i o p e r l a n u o v a f i g u r a d i v e t e r i n a r i o , c h e d o v r à e s s e r e p r o d o t t a d a q u e s t a s i n e r g i a . R a p p r e s e n t i a m o u n a d e l l e l e v e s t r a t e g i c h e c h e l ' a t e n e o p u ò u t i l i z z a r e p e r o t t i m i z z a r e i s u o i p r o c e s s i f o r m a t i v i e a v e r e u n p r o d o t t o v e t e r i n a r i o c h e d e f i n i s c o 2 . 0 , m a s a r e b b e m e g l i o d i r e 3 . 0 , c h e v a o l t r e i d e t t a m i d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o e s i p r o i e t t a n e l l a n u o v a g e s t i o n e d e l l a s a l u t e a t u t t o t o n d o , s e c o n d o i l c o n c e t t o d i s a l u t e u n i c a " .