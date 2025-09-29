M i l a n o , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e d i f i c i o E r g o n - U 1 9 è u n o s p a z i o c o m p l e t a m e n t e r e c u p e r a t o a p a r t i r e d a u n e d i f i c i o i n d i s a r m o c h e , d o p o u n l a v o r o d u r a t o d u e a n n i , c i c o n s e n t i r à d i o f f r i r e a i r i c e r c a t o r i f i s i c i , g e o l o g i c i e b i o t e c n o l o g i c i d e i l a b o r a t o r i a l l ’ a v a n g u a r d i a e g r e e n . S i t r a t t a d i u n l u o g o ‘ v e r d e ’ n o n s o l o p e r c h é l e r i c e r c h e r i g u a r d a n o l ’ a m b i e n t e , m a a n c h e p e r c h é l ’ e d i f i c i o s t e s s o è u n l a b o r a t o r i o p e r a v e r e t a n t a e n e r g i a a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e , d a l m o m e n t o c h e v e r r à a l i m e n t a t o c o n l a g e o t e r m i a ” . L o a f f e r m a i l r e t t o r e e l e t t o d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o B i c o c c a , M a r c o O r l a n d i , a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ e d i f i c i o E r g o n - U 1 9 , l ' h u b d e d i c a t o a s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e c h e p r e n d e i l p o s t o d e l l ’ e x c e n t r a l e a d i d r o g e n o s i t u a t a i n v i a B o s c h i d i S t e f a n o a M i l a n o . I l a b o r a t o r i s i t u a t i n e l r i n n o v a t o s p a z i o d i E r g o n - U 1 9 s o n o d e d i c a t i a l l ’ e n e r g i a r i n n o v a b i l e , a l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e , a l l e a p p l i c a z i o n i d e l l a f i s i c a , a i b e n i c u l t u r a l i e a l l a c o n t a m i n a z i o n e t r a r i c e r c a e t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o , i n l i n e a c o n l a m i s s i o n e d e l P n r r e d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e M u s a . “ Q u e s t i s p a z i s i t r o v a n o i n u n c o n t e s t o c i t t a d i n o , a p o c h i m e t r i d a l l a b o r a t o r i o a c i e l o a p e r t o d e l n o s t r o V i v a i o , è s o n o t r a i p o c h i l a b o r a t o r i i n p i e n a s i c u r e z z a d e n t r o l a c i t t à - a g g i u n g e O r l a n d i - Q u e s t o p e r m e t t e r à d i g o d e r e d i t u t t i i v a n t a g g i d i v i v e r e l a c i t t à e d i f a r v e d e r e a n c h e a i c i t t a d i n i c h e c o s a s o n o d e i m o d e r n i l a b o r a t o r i " .