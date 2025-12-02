R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - O g g i i l l a n c i o u f f i c i a l e d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e i p r i m i t i t o l i d i T o r V e r g a t a U n i v e r s i t y P r e s s , l a c a s a e d i t r i c e u n i v e r s i t a r i a c h e o p e r a i n o p e n a c c e s s n e l t r a s f e r i m e n t o e n e l l a d i s s e m i n a z i o n e d e l l a c o n o s c e n z a : d o p o d u e a n n i d i i n t e n s o l a v o r o , l e o p e r e s o n o c o n s u l t a b i l i e s c a r i c a b i l i g r a t u i t a m e n t e s u t v u p r e s s . u n i r o m a 2 . i t . P r e s e n t a t a d a l r e t t o r e N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 - 2 0 2 6 d e l l o s c o r s o 2 1 n o v e m b r e , T o r V e r g a t a U n i v e r s i t y P r e s s è i l r i s u l t a t o d e l l o s f o r z o c o m u n i c a t i v o d e l l ’ A t e n e o : “ È u n p r o g e t t o a m b i z i o s o - r i b a d i s c e i l r e t t o r e - p e r p r o m u o v e r e a d e g u a t a m e n t e l a d i f f u s i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . L a n o s t r a U n i v e r s i t y P r e s s r a f f o r z a i l p r o f i l o d i e c c e l l e n z a d e l l ’ A t e n e o p o n e n d o l o a l f i a n c o d e l l e p r e s t i g i o s e i s t i t u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i g i à a t t i v e n e l c a m p o d e l l ’ e d i t o r i a s c i e n t i f i c a " . T o r V e r g a t a U n i v e r s i t y P r e s s e n t r a a p i e n o t i t o l o q u i n d i n e l n o v e r o d e g l i e d i t o r i n a t i n e g l i a t e n e i i t a l i a n i ( c i r c a 2 0 ) , c h e h a n n o r i c e v u t o l ’ i m p o r t a n t e e r e d i t à d e l l e U n i v e r s i t y P r e s s e u r o p e e e s t a t u n i t e n s i : i c o n t e n u t i s c i e n t i f i c i d e v o n o p o t e r t r o v a r e n a t u r a l e s b o c c o g r a z i e a l r i g o r e d e l l ’ e d i t o r i a a c c a d e m i c a , c h e s i a r r i c c h i s c e d i c o l l a n e , r i v i s t e , m o n o g r a f i e . A s e g n a r e l ’ a v v i o d e l l e a t t i v i t à è l a c o l l a n a d i s h o r t m o n o g r a p h s ' T u r r e s ' , p r o g e t t o u n i c o n e l p a n o r a m a e d i t o r i a l e i t a l i a n o , c h e u n i s c e r i g o r e e a g i l i t à d e l f o r m a t o p e r f a v o r i r e l a d i s s e m i n a z i o n e d e l l a c o n o s c e n z a , s p a z i a n d o d a l l a m e d i c i n a a l l a s t o r i a m e d i e v a l e , d a l l a f i l o s o f i a a l l ’ e c o n o m i a , d a l l ’ a s t r o f i s i c a a l l ’ i n g e g n e r i a , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a r i c c h e z z a e d e l l a p l u r a l i t à d e l l a r i c e r c a . T r a g l i a u t o r i d i s p i c c o , l e c u i o p e r e s o n o d i s p o n i b i l i a l l a l e t t u r a , l ' e c o n o m i s t a L e o n a r d o B e c c h e t t i c o n V o t i n g w i t h t h e W a l l e t , l ' a s t r o f i s i c o A m e d e o B a l b i e L a r i c e r c a d i v i t a n e l l ' u n i v e r s o , l ' e n d o c r i n o l o g o E m m a n u e l e A . J a n n i n i e L a c o s t o l a d i E v a , i l g i u r i s t a M a r c o F i o r a v a n t i e T a n g e r i C o s m o p o l i s e l o s t o r i c o S a n d r o C a r o c c i c o n C i t t à d i t o r r i . U n v e r o i n v i t o a l l a l e t t u r a . I n c a t a l o g o a n c h e l a p r i m a o p e r a d e l l a c o l l a n a P r e m i o G i u l i a C e c c h e t t i n , A l l a s c o p e r t a d e l l a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à n e l l a p r o s p e t t i v a d i g e n e r e , r a c c o l t a d e l l e t e s i d i l a u r e a p r e m i a t e n e l 2 0 2 5 d a l l ' A t e n e o n e l l ’ a m b i t o d e l P r e m i o “ G i u l i a C e c c h e t t i n ” , n a t o p e r v a l o r i z z a r e l ’ i m p e g n o d i s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i c h e h a n n o a f f r o n t a t o c o n r i g o r e s c i e n t i f i c o e s e n s i b i l i t à i t e m i d e l l ’ i n c l u s i o n e , d e l l a p a r i t à e d e l r i s p e t t o t r a i g e n e r i . “ L a c o n o s c e n z a è s t r u m e n t o d i s v i l u p p o e d e m a n c i p a z i o n e u m a n a - c o m m e n t a L u c i a C e c i , p r o r e t t r i c e a l l a C o m u n i c a z i o n e d e l l ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e p r e s i d e n t e d e l l a n e o n a t a c a s a e d i t r i c e - l a s u a d i s s e m i n a z i o n e f a v o r i s c e l ’ i m p a t t o d e l l a r i c e r c a d ’ e c c e l l e n z a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . M a T o r V e r g a t a U n i v e r s i t y P r e s s è a n c h e i m p e g n a t a n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i m a n u a l i e s t r u m e n t i d i s u p p o r t o a l l a d i d a t t i c a c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e f o r m e i n n o v a t i v e e a l l a s p e r i m e n t a z i o n e d i d a t t i c a ” . U n r i c h i a m o f o r t e a l l a c o n o s c e n z a c o m e b e n e c o m u n e d e l l ’ u m a n i t à , d a d i v u l g a r e i n u n a m o d a l i t à q u a s i r i v o l u z i o n a r i a c o m e l ' o p e n s c i e n c e , a c c e s s i b i l e a t u t t i .