R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o i m p o s t a r e i l n o s t r o f u t u r o s u l c o n c e t t o O n e H e a l t h c o m e i n t e g r a z i o n e t r a l a s a l u t e d e l l ' a m b i e n t e , q u e l l a a n i m a l e e q u e l l a u m a n a . S o l o c o s ì r i u s c i r e m o a d a n d a r e a v a n t i i n m o d o s o s t e n i b i l e e l a s c e r e m o u n f u t u r o v a l i d o p e r i n o s t r i f i g l i " . L o h a d e t t o S t e f a n o M a r i n i , p r e s i d e d e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , a l l ' e v e n t o ' O n e h e a l t h : e d u c a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e ' , o g g i a l l a C a m e r a , d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r e t e f o r m a t i v a i s t i t u i t a d a l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' a t e n e o p e r i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a . " I n o s t r i r a g a z z i - s o t t o l i n e a - v i v o n o g i à i n u n c o n t e s t o g l o b a l e , q u i n d i è i m p o r t a n t e p e r l o r o a n d a r e a v e d e r e , s t u d i a r e e v i v e r e i n u n c o n t e s t o d i v e r s o d a l l ' I t a l i a . L o r o , c o n t u t t i i m e z z i d i c u i d i s p o n i a m o , c o m e I n t e r n e t , v i v o n o g i à u n a r e a l t à v i r t u a l e i n t e r n a z i o n a l e , b i s o g n a a n c h e f a r g l i e l a s p e r i m e n t a r e d a v v e r o " .