B a r i , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ U n i v e r s i t à L u m p i a n g e l a s c o m p a r s a d e l p r o f e s s o r e D o m i n i c k S a l v a t o r e , v e n u t o a m a n c a r e a l l ’ e t à d i 8 6 a n n i . P r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E c o n o m i a P o l i t i c a p r e s s o l a L u m s i n d a l l a s u a f o n d a z i o n e , s i è c a r a t t e r i z z a t o d a s e m p r e p e r i l s u o p e n s i e r o s c i e n t i f i c o o r i g i n a l e , n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e , s u i t e m i d i e c o n o m i a i n t e r n a z i o n a l e e m o n e t a r i a . p r o f e s s o r e e m e r i t o d i E c o n o m i a e d i r e t t o r e d e l G l o b a l e c o n o m i c p o l i c y c e n t e r p r e s s o l a F o r d h a m U n i v e r s i t y d i N e w Y o r k e p r o f e s s o r e o n o r a r i o p r e s s o l a S h a n g h a i F i n a n c e U n i v e r s i t y , l a N a n j i n g U n i v e r s i t y , l a H u n a n U n i v e r s i t y e l ' U n i v e r s i t à d i P r e t o r i a , D o m i n i c k S a l v a t o r e h a s v o l t o u n r u o l o a t t i v o s i a s u l p i a n o a c c a d e m i c o ( i l s u o l i b r o T e o r i a e p r o b l e m i d i m i c r o e c o n o m i a è s t a t o t r a d o t t o i n 1 8 l i n g u e e d è t r a i p i ù v e n d u t i a l m o n d o ) , s i a s u l p i a n o p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e i n q u a l i t à d i c o n s u l e n t e d e l l e N a z i o n i U n i t e , d e l l a B a n c a M o n d i a l e e d e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a z i o n a l e . " S i n d a l l e o r i g i n i - r i c o r d a i l r e t t o r e d e l l a L u m A n t o n e l l o G a r z o n i - h a c r e d u t o n e l p r o g e t t o a m b i z i o s o e u n i c o d e l l a L u m , c o n d i v i d e n d o c o n i l s e n a t o r e G i u s e p p e D e g e n n a r o i p r i m i m o m e n t i d i a v v i o e c r e s c i t a d e l l a n o s t r a U n i v e r s i t à . N o n s i è m a i t i r a t o i n d i e t r o e , c o n g r a n d e g e n e r o s i t à e u m i l t à , c i h a s e m p r e s p i n t o a d a n d a r e a v a n t i c o n o r g o g l i o e s p i r i t o c o m b a t t i v o , n e l l ’ a f f e r m a z i o n e d e l n o s t r o m o d e l l o . E f i n o a l l ’ u l t i m o h a a c c o m p a g n a t o , c o l l e g a n d o s i a d i s t a n z a d a N e w Y o r k , g e n e r a z i o n i d i s t u d e n t i n e l l a c o m p r e n s i o n e d e l f u n z i o n a m e n t o d e l l e g r a n d i i s t i t u z i o n i e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e n e l g o v e r n o d e i m e r c a t i m o n e t a r i i n t e r n a z i o n a l i . P e r n o i t u t t i è s t a t o u n e s e m p i o d i v i t a l i t à a c c a d e m i c a e i l s u o p e n s i e r o , g r a z i e a n c h e a i s u o i a l l i e v i , c o n t i n u e r à a d i s p i r a r e l e n o s t r e a z i o n i . " L a s c o m p a r s a d e l p r o f e s s o r e D o m i n i c k S a l v a t o r e - a f f e r m a E m a n u e l e D e g e n n a r o , p r e s i d e n t e d e l c d a d e l l a L u m - l a s c i a u n v u o t o i n c o l m a b i l e n e l l a L u m L a s u a f i g u r a a c c a d e m i c a e u m a n a o c c u p e r à p e r s e m p r e u n p o s t o c e n t r a l e n e l l a s t o r i a d e l n o s t r o A t e n e o i n c u i h a c r e d u t o s i n d a l l a n a s c i t a . D o c e n t e s t i m a t o d a i c o l l e g h i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i p e r l a s u a c o m p e t e n z a e p e r l a s u a c a p a c i t à d i i n n o v a r e c o n t i n u a m e n t e i l s u o p e n s i e r o s c i e n t i f i c o , è s t a t o u n m a e s t r o p e r i t a n t i s t u d e n t i c h e l o h a n n o a v u t o c o m e r i f e r i m e n t o . C o n a f f e t t o e p r o f o n d a g r a t i t u d i n e , l ’ i n t e r a f a m i g l i a d e l l a L u m c u s t o d i r à i p r e z i o s i i n s e g n a m e n t i p e r l a r i c e r c a e p e r l a d i d a t t i c a c h e c i h a l a s c i a t o " . " L ’ U n i v e r s i t à L u m - s o t t o l i n e a A n t o n e l l a R a g o , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d e l l a L u m - p e r d e u n o s t u d i o s o p r o f o n d a m e n t e a p p r e z z a t o d a l l a c o m u n i t à a c c a d e m i c a i n t e r n a z i o n a l e c h e h a d a t o u n c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e a l l a n a s c i t a e a l l o s v i l u p p o d e l n o s t r o a t e n e o . I l r i g o r e s c i e n t i f i c o e l a s e n s i b i l i t à i n t e l l e t t u a l e c h e h a n n o c o n t r a d d i s t i n t o i l s u o o p e r a t o a c c a d e m i c o , r a p p r e s e n t a n o u n ' e r e d i t à p r e z i o s a c h e c o n t i n u e r à a v i v e r e n e l l e p e r s o n e e n e i v a l o r i d e l l a L i b e r a U n i v e r s i t à M e d i t e r r a n e a " .